Non si ferma il periodo d'oro per il! Dopo il successo della squadra femminile, col sonoro 3-0 ai danni dell'ASPTT Mulhouse VB , anche quella maschile si gode una bella vittoria e, in aggiunta, la qualificazione alla fase successiva della. Monza ha infatti regolatoanche nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale e avanza agli ottavi, dove affronterà - sempre in gare di andata e ritorno - l'SK Ankara. Per la squadra allenata daè arrivata ieri un'altra, ottima, prestazione, specialmente da parte di quei giocatori fin qui meno impiegati. L'MVP è così andato a, uno dei pochi pallavolisti rimasti quasi sempre sul taraflex dell'Arena, autore di 13 punti col 65% in attacco, ma solida prova anche per(13 con 3 muri-punto e il 73% nei 1° tempi) e(8/10 in attacco).