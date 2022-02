Grandissima! La formazione allenata da coach Eccheli conquista infatti lemaschile 2021-22, regolandoilsul taraflex dell'Arena, dopo il 3-0 ottenuto in trasferta all'andata . Trascinata dai 14 punti (con 5 muri-punto) di, Monza riabbraccia anchee si gode un traguardo europeo meritatissimo. L'opposto tedesco parte infatti, chiudendo con 9 punti e il 54% in attacco nei due set giocati, ossia quelli utili a garantirsi la qualificazione matematica. Tutto facile per la Vero Volley, che chiude con(7 quelli del Guaguas),e il, potendo anche far ruotare molto il roster e coinvolgere praticamente tutti i pallavolisti a disposizione di coach Eccheli (solonon scende sul taraflex neppure per uno scambio).