Contestualmente al 3° successo di fila ottenuto dallain CEV Champions League, lasi gode anche ladi finale della. La squadra allenata da coach Eccheli ha infatti superato 3-0 l'SK Ankara anche nel match di ritorno, trascinata dai colpi in attacco dele dai muri-punto (4) di, oltre a essere agevolata dagli errori del club turco. La squadra allenata da Serdar Uslu concede infatti ben- 17 servizi sbagliati, 7 errori in attacco - e non riesce praticamente mai a mettere in crisi la ricezione monzese (di positività), con unsempre più tarantolato (di eccellenza) e proiettato, a nostro avviso, verso una potenziale maglia azzurra per il Mondiale 2022. Ai quarti di finale, la Vero Volley affronterà una tra, col club spagnolo vittorioso per 3-0 nella gara d'andata e sfida di ritorno in programma il 26 gennaio.