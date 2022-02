grande spettacolo della fase a gironi di Discovery+ ed Eurosport.it raddoppiano, offrendovi anche la diretta (televisiva e in LIVE-Streaming) della semifinale di CEV Cup maschile tra Vero Volley Monza e Zenit Kazan. I rosablù di coach Eccheli cercano l'impresa sul taraflex dell'Arena, in una partita che si preannuncia infuocata e spettacolare: giovedì 24 febbraio, dalle ore 18:50, lo show a 360° della grande pallavolo europea ritorna su Discovery+, Eurosport 2 ed Eurosport.it. Oltre alla copertura televisiva, potrete trovare anche il LIVE-Blogging della sfida e alcune delle migliori azioni del match sul profilo TwtitterEurosport_IT. Dopo ildella fase a gironi di CEV Champions League e in attesa dei quarti di finale raddoppiano, offrendovi anche la(televisiva e in LIVE-Streaming) dellamaschile tra. I rosablù di coach Eccheli cercano l'impresa sul taraflex dell'Arena, in una partita che si preannuncia infuocata e spettacolare:, dalle ore, lo show a 360° della grande pallavolo europea ritorna su Discovery+, Eurosport 2 ed Eurosport.it. Oltre alla copertura televisiva, potrete trovare anche ildella sfida e alcune delle migliori azioni del match sul

Ad

prova di maturità per il Consorzio, che in questa stagione ha finora ottenuto grandissimi risultati sia in campo femminile, che nelle competizioni maschili. La quarti di finale di Champions, peraltro nella stagione di debutto nella massima competizione europea per club, e ora aspetta il derby tricolore col dream team prima in classifica nella Serie A1 femminile con 46 punti in 19 partite, due in più rispetto alle Pantere e tre verso l'Igor Gorgonzola Novara, ma aspetta anche l'arrivo della Un'altra grandeper il, che in questa stagione ha finora ottenuto grandissimi risultati sia in campo femminile, che nelle competizioni maschili. La Vero Volley Monza di coach Gaspari ha infatti centrato idi Champions, peraltro nella stagione di debutto nella massima competizione europea per club, e ora aspetta iltricolore col dream team A. Carraro Imoco Conegliano . Monza è inoltrein classifica nellacon 46 punti in 19 partite, due in più rispetto alle Pantere e tre verso l'Igor Gorgonzola Novara, ma aspetta anche l'arrivo della superstar Jordan Larson . Il team maschile è invece in piena corsa per i Playoff di Superlega, con 11 vittorie in 22 gare fin qui disputate, e prova ora a centrare la semifinale europea dopo aver regolato con autorità qualsiasi avversaria, tra cui il CDV Guaguas Las Palmas . Ora però serve l'impresa, contro un'autentica corazzata nonché principale favorita per questa edizione della CEV Cup.

Pallavolo Monza sconfigge 3-0 il Guaguas e avvicina la semifinale 02/02/2022 A 21:49

Anna Danesi dice no: che monster-block su Haak!

Nel proprio roster, lo Zenit Kazan vanta infatti alcuni tra i migliori pallavolisti al mondo, a cominciare dal palleggiatore statunitense Micah Christenson, conosciutissimo anche in Italia per i trienni spesi con Lube Civitanova e Modena Volley. Insieme al fenomenale alzatore, per formare una diagonale devastante, c'è Maxim Mikhailov, opposto extra-lusso della nazionale russa, capace di dominare a 360° anche la finale olimpica di Tokyo 2020, in un bellissimo duello a distanza con Earvin N'Gapeth. Senza dimenticare poi Dimitrii Volkov (schiacciatore) e la coppia di centrali formata da Artem Volvich e Alexander Volkov. Una squadra che avrebbe probabilmente raggiunto le semifinali anche di Champions League, torneo che ha già vinto sei volte (4 consecutive tra 2015 e 2018) e che ora tenta di conquistare la prima CEV Cup della sua storia.

Pallavolo Monza ai quarti di CEV Cup, Modena eliminata dal Tours 19/01/2022 A 22:02