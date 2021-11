Dopo il successo di ieri , sempre per 3-0, lareplica anche oggi e centra l'accesso agli ottavi di finale della CEV Challenge Cup femminile. La squadra allenata da, sempre tra le mura amiche del PalaRiadoli, conquista una netta vittoria (25-20; 25-20; 25-15) contro l'ASP Thetis VOULA Atene e vola alla fase successiva, dove aspetterà una tra(Germania) e(Portogallo), con queste squadre che giocheranno però il loro sedicesimo di finale il 23 e 24 novembre 2021, ovviamente con gara d'andata e ritorno. Altra giornata di turnover per la Savino Del Bene, che stavolta proponenel 6+1 titolare, ma riconferma fiducia ain regia e dà spazio anche alla stellina (classe ). Quest'ultima è peraltro al centro di uncirca la sua nazionalità sportiva: per ora è stata tesserata come primo tesseramento russo, quindi da straniera (problema che non si pone nelle coppe europee, ma che potrebbe limitare non poco Scandicci in Serie A1, visto l'obbligo della contemporaneità di tre atlete azzurre in campo), ma la parola fine non è ancora stata scritta e l'Italia potrebbe avere ancora qualche carta per vederla in Azzurro.