Paola Egonu e del dream team Imoco. L'opposto è infatti fondamentale nel 3-1 con cui Conegliano supera Busto Arsizio e centra la finale di Coppa Italia, che si giocherà domani alle ore 17:30 contro l'Igor Gorgonzola Novara. Egonu realizza ben 32 punti - con 6 ace - e, insieme alle centrali, trascina la squadra di coach Santarelli all'atto conclusivo della competizione, dopo Robin De Kruijf chiude con 13 punti (e 6 muri-punto), mentre Raphaela Folie si conferma in un ottimo periodo di forma e ne scrive 12 con 3 ace. Alle "Farfalle" allenate da Marco Musso, non bastano i 20 punti di Alexa Gray e i 16 di Camilla Mingardi, anche perché Busto Arsizio viene letteralmente fermata dal muro di Conegliano (ben 14 muri-punto) e per due set non dà quasi mai l'impressione di potersela giocare alla pari contro le avversarie, nonostante il sussulto d'orgoglio e talento del 2° set, vinto 24-26. Neppure i rumor di mercato fermano lo strapotere pallavolistico die delImoco. L'opposto è infatti fondamentale nelcon cui Conegliano superae centra la, che si giocherà domani alle ore 17:30 contro l'. Egonu realizza ben- con 6 ace - e, insieme alle centrali, trascina la squadra di coach Santarelli all'atto conclusivo della competizione, dopo l'unica semifinale disputatasi oggi . Oltre all'opposto, le "Pantere" graffiano soprattutto cone le giocatrici in posto 3:chiude con 13 punti (e 6 muri-punto), mentresi conferma in un ottimo periodo di forma e ne scrive 12 con 3 ace. Alle "Farfalle" allenate da Marco Musso, non bastano ie i 16 di Camilla Mingardi, anche perché Busto Arsizio viene letteralmente fermata dal(ben 14 muri-punto) e per due set non dà quasi mai l'impressione di potersela giocare alla pari contro le avversarie, nonostante il sussulto d'orgoglio e talento del 2° set, vinto 24-26.

Egonu eletta MVP contro il Police

Conegliano potrà difendere la Coppa Italia anche quest'anno e domani sarà l'ennesimo capitolo di una rivalità sportiva bellissima con Novara. Nella vittoria contro Busto Arsizio, oltre allo show dai nove metri di Egonu e compagne - che sbagliano 16 battute, ma trovano anche 10 ace - emerge, come sempre del resto, tutta la versatilità e completezza di una squadra probabilmente unica nella storia di questo sport. Se Egonu è infatti terminale offensivo debordante, certo non unico ma sicuramente imprescindibile, Joanna Wolosz sa di poter contare anche su una coppia di centrali molto affiatata e perfettamente amalgamata, oltre che sul braccio armato di una Kathryn Plummer capace oggi di tenere egregiamente perfino in ricezione (35% di eccellenza). Il duo De Kruijf-Folie, come già anticipato, domina a muro ed è decisamente complice nel 35% in attacco dell'Unet. Busto Arsizio paga invece molto le assenze di Rossella Olivotto e Adelina Ungureanu, con Jordyn Poulter che deve quasi sempre affidarsi a Gray e Mingardi, non trovando invece risposte positive nel gioco al centro: in tal senso, spicca il 14% in attacco per la centrale Liset Herrera Blanco, la quale si era messa in mostra nel 3-1 su Scandicci di lunedì scorso. Domani, giovedì 5 gennaio, l'Imoco potrà allora tentare l'assalto al 4° sigillo in Coppa Italia, nella riedizione della finale di Rimini dello scorso anno (allora finì 3-1 per le Pantere). Un successo lancerebbe Conegliano al 4° posto nell'albo d'oro, al pari di Reggio Emilia e dietro soltanto a Bergamo, Ravenna - 6 trofei a testa, con l'Olimpia che ha vinto tutte le finali disputate - e Sirio Perugia (5).

Il tabellino

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (25-16; 24-26; 25-16; 25-23)

Conegliano : Caravello, Plummer 13, Courtney, Butigan n.e., De Kruijf 13, Folie 12, Omoruyi 3, De Gennaro (L), Vuchkova n.e., Frosini (L) n.e., Gennari, Wolosz 4, Sylla 5, Egonu 32. All. Santarelli.

: Caravello, Plummer 13, Courtney, Butigan n.e., De Kruijf 13, Folie 12, Omoruyi 3, De Gennaro (L), Vuchkova n.e., Frosini (L) n.e., Gennari, Wolosz 4, Sylla 5, Egonu 32. All. Santarelli. Busto Arsizio: Poulter 1, Battista, Olivotto n.e., Monza, Bressan (L) n.e., Gray 20, Colombo n.e., Mingardi 16, Zannoni (L), Stevanovic 8, Bosetti 5, Ungureanu n.e., Herrera Blanco 2. All. Musso.

