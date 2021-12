Fatica più del previsto l'Imoco Conegliano, per avere ragione della Bosca S. Bernardo Cuneo (3-1) e volare alle Final Four di Coppa Italia, in programma a Roma il 5-6 gennaio 2022. Nel "derby delle bollicine", il dream team allenato da Daniele Santarelli soffre per due set - 23-25 nel 1°, 25-22 nel 3° - e si aggrappa alla sontuosa regia di Joanna Wolosz (autrice, tra l'altro, anche di 6 punti con 3 muri), ma anche alle incredibili difese di Moki De Gennaro oltre che, ovviamente, al talento debordante di Paola Egonu. Per l'opposto azzurra ci sono 21 punti (con 3 ace) e la solita, impressionante, verticalità da posto 1 o 2, oltre alla sensazione di una partita giocata sempre sotto ritmo e senza mai strafare. Ottima anche la prova di Kathryn Plummer (15 punti) e di Hristina Vuchkova (10). Grande orgoglio per la Cuneo di coach Pistola, presentatasi al PalaVerde con tantissime assenze forzate, dovute al Covid, e senza peraltro poter contare su Lucille Gicquel, tenuta precauzionalmente a riposo così come, almeno dal 2° set, Alice Degradi. Ottima gara della giovane (classe 2000) Federica Squarcini, capace di chiudere con 9 punti), e benissimo anche Sara Caruso (10).

Conegliano non fa cadere una palla: tuffo spettacolo di De Gennaro

Coach Santarelli non risparmia le sue titolari e schiera un 6+1 classico, in cui Raphaela Folie lascia il posto a Vuchkova, ma l’Imoco comincia con tanti errori, specie in attacco e dai nove metri (saranno 7 a fine set le battute sbagliate). Noemi Signorile si diverte invece molto, variando bene il gioco e risultando decisiva anche in difesa, oltre a confermare un buon feeling con Squarcini. Sofya Kuznetsova, complici le assenze nella squadra di coach Pistola, è ovviamente il faro offensivo della Bosca S. Bernardo, ma anche la giovane (classe 2000) centrale azzurra riesce a fare la differenza. La ricezione delle Pantere soffre invece molto in chiusura di 1° set, impedendo a Wolosz di giocare “palla in mano” e costringendo Miriam Sylla a cercare disperatamente le mani del muro ospite; l’azzurra però non le trova nel primo set point avversario e Cuneo si aggiudica la frazione (23-25).

Egonu eletta MVP contro il Police

Il muro di Conegliano comincia a lavorare degnamente a inizio 2° set, con Paola Egonu che scalda la mano sia da posto 2 che da posto 4. Plummer viene bersagliata dalla battuta di Cuneo, ma in attacco è sontuosa e non spreca neppure uno dei palloni offertigli da Wolosz. Insieme alla statunitense, sono i muri di Vuchkova (3 nel periodo) a risultare chiave importante nel break (6-0) con cui le padrone di casa sembrano prendere tra le mani l’inerzia del set (16-9). La squadra di coach Santarelli riesce a limitare gli errori, specie dai nove metri, e beneficia dei missili di Egonu per scardinare definitivamente le difese della Bosca S. Bernardo. Al resto ci pensa Robin De Kruijf, sempre spettacolare in fast e nei 1° tempi, e costantemente a suo agio con Wolosz. La pipe del 25-14 frutta a Egonu il 7° punto nel 2° set e conferma quanto l’Imoco abbia decisamente cambiato volto.

Il Prosecco DOC mantiene l’inerzia saldamente tra le proprie mani anche in apertura di 3° set, inaugurandolo con un 4-1 che fa presagire ulteriori difficoltà per le ospiti. Coach Pistola tiene in panchina Degradi – appena rientrata dall’infortunio e non sovraccaricata – per dare spazio a Marrit Jasper, ma l’olandese non passa praticamente mai in attacco. Conegliano è invece perfetta in fase di break-point e a muro non lascia più nulla d’intentato; le Pantere ritrovano anche gli artigli di Sylla, la quale torna a bombardare in parallela con potenza impressionante e a macinare punti su punti. Plummer continua invece nel suo show personale, alternando “chiodi” senza muro a perfetti mani-out, mentre Signorile si affida spesso e volentieri alla fast delle sue centrali, trovando ottime risposte e grande continuità di rendimento dalla coppia Caruso-Squarcini. L’orgoglio della Bosca S. Bernardo è però infinito e vale la rimonta fino al 21-21, con una Kuznetsova devastante dai nove metri e capace di propiziare una gran percentuale dello 0-5 di parziale. All’Imoco serve allora tutta la classe di De Gennaro, fondamentale in difesa, oltre alla potenza della solita Egonu, per firmare il 25-22.

Plummer chiude il 1° set con una bomba in diagonale

A inizio 4° set, la libero di Conegliano continua a essere tarantolata in difesa, mentre Egonu domina col turno in battuta e genera un 5-0 su cui coach Pistola deve prontamente chiamare timeout. Cuneo scivola fino al 7-2, ma le padrone di casa ritornano a concedere tanto in termini di errori non forzati. Nella correlazione muro-difesa le Pantere fanno però realmente un altro sport, scappando via nuovamente (12-4). La coppia Signorile-Spirito prova a tenere in partita la Bosca S. Bernardo, mentre Sylla ha progetti ben diversi e tiene a debita distanza le ospiti. Coach Santarelli persevera coi cambi tattici in battuta, eppure Giorgia Frosini e Giulia Gennari continuano a litigare col fondamentale e tocca allora a Wolosz incantare con palleggi no-look sensazionali per la fast di De Kruijf o le diagonali da posto 1 o 2 delle compagne. Le Gatte vengono doppiate (20-10) ma salvano indubbiamente l’onore, ancora grazie alle centrali e al talento di Kuznetsova, ma Jasper salta in ricezione e Plummer trova l’ace del 25-14.

Il tabellino

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Bosca S. Bernardo Cuneo 3-1 (23-25; 25-14; 25-22; 25-14)

: Caravello (L) n.e., Plummer 15, Courtney, Butigan n.e., De Kruijf 8, Folie n.e., Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova 10, Frosini, Gennari, Wolosz 6, Sylla 11, Egonu 21. All. Santarelli. Cuneo: Kuznetsova 10, Degradi 5, Squarcini 9, Spirito (L), Giovannini 5, Gicquel n.e., Signorile 2, Caruso 10, Jasper 5. All. Pistola.

Highlights: Chemik Police-Imoco Conegliano 0-3

