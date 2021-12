Reale Mutua Fenera Chieri e l'Igor Gorgonzola Novara centrano le Final Four di Coppa Italia, in programma a Roma il 5 e 6 gennaio prossimi. Chieri compie un'autentica impresa, regolando 3-0 il Vero Volley Monza grazie, anche e soprattutto, alla pioggia di errori commessi da Magdalena Stysiak e compagne. La squadra di coach Gaspari regala infatti un set pieno alle avversarie, con ben 25 errori tra battute sbagliate e attacchi mandati out: un numero impressionante, se si pensa al fatto che la sfida è andata in archivio dopo soli tre set, ma anche al 35% in attacco delle padrone di casa. Ebrar Karakurt (26 punti) trascina invece Novara al 3-1 su una stoica Firenze, lanciando la squadra di coach Lavarini che, in semifinale, sfiderà proprio Chieri. Il Bisonte di Bellano è stoico, sia nel sopperire alle assenze dell'ultima ora, sia nel riemergere da un 2° set (perso 25-9) che avrebbe spezzato qualsiasi resistenza di squadra, ma non può quasi nulla contro lo strapotere tecnico-atletico dell'opposto turca. Amandha Sylves (13 punti) e Indre Sorokaite (12) provano a tenere aperta la sfida, per lo meno fino al tie-break, ma devono arrendersi anche al talento di Britt Herbots e agli incredibili turni in battuta di Micha Hancock. Dopo il 3-1 di Conegliano su Cuneo , anche lae l'centrano le Final Four di, in programma a Roma il 5 e 6 gennaio prossimi. Chieri compie un'autentica impresa, regolando 3grazie, anche e soprattutto, alla pioggia di errori commessi dae compagne. La squadra di coach Gaspari regala infatti un set pieno alle avversarie, con bentra battute sbagliate e attacchi mandati out: un numero impressionante, se si pensa al fatto che la sfida è andata in archivio dopo soli tre set, ma anche aldelle padrone di casa.trascina invecesu una, lanciando la squadra di coach Lavarini che, in semifinale, sfiderà proprio Chieri. Il Bisonte di Bellano è stoico, sia nel sopperire alle assenze dell'ultima ora, sia nel riemergere da unche avrebbe spezzato qualsiasi resistenza di squadra, ma non può quasi nulla contro lo strapotere tecnico-atletico dell'opposto turca.(13 punti) e Indre Sorokaite (12) provano a tenere aperta la sfida, per lo meno fino al tie-break, ma devono arrendersi anche ale agli incredibili turni in battuta di

Orro a una mano per il 1° tempo di Danesi: è Monza-show!

Ad

Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte Firenze 3-1 (25-21; 25-6; 19-25; 25-18)

CEV Champions League Women Pallonetto sopraffino di Daalderop per eludere il muro Dinamo 23/12/2021 A 18:57

Firenze deve rinunciare a Sara Panetoni e schiera quindi Celine Van Gestel da libero nel 6+1 iniziale, così Hancock comincia fin da subito a bombardare dai nove metri, infilando due ace nel 5-0 con cui l’Igor costringe coach Bellano al timeout. Karakurt è devastante in diagonale, trovando spesso e volentieri il colpo nei quattro metri, mentre Nika Daalderop si conferma in un ottimo momento di forma. Il muro fiorentino sale però d’intensità e comincia a chiudere molto bene in diagonale, anche se Il Bisonte regala troppi punti con gli errori in battuta ed è costretto sempre a rincorrere (14-9). Novara si arresta improvvisamente in attacco, continuando a soffrire molto il muro avversario e il talento di Sorokaite. Nel momento di maggiore difficoltà, Hancock si affida allora a Karakurt e l’opposto turca la ripaga con perfetti e preziosi mani-out, anche se è di Daalderop il colpo che vale il 25-21 e l’1-0.

L’inizio di 2° set è praticamente identico a quello precedente: Hancock e Bosetti mandano in tilt la ricezione di Firenze con due grandi turni in battuta, mentre Terry Enweonwu spara out due attacchi consecutivi e sul 7-1 coach Bellano è nuovamente costretto alla sospensione del gioco. Il Bisonte scivola però ulteriormente (-9) e solo una diagonale di Sorokaite sembra spezzare l’incubo per la formazione ospite; così però non è affatto, dal momento che Sara Bonifacio trova un altro interminabile turno al servizio e l’Igor infila un 11-0 incredibile, per questi livelli (21-2). Con venti – avete letto bene! – set point, la squadra allenata da Stefano Lavarini spezza definitivamente le resistenze avversarie e vince un periodo completamente senza storia (25-6).

Difesa super di Fersino, poi ci pensa Herbots da seconda linea

Firenze tira fuori tutto l’orgoglio di cui dispone e, complici anche gli errori delle padrone di casa, apre il 3° set con uno 0-6 che costringe stavolta coach Lavarini al timeout. Il tecnico dell’Igor è calmissimo nel parlare con le sue giocatrici, ma il Bisonte sembra una formazione totalmente trasformata rispetto al set precedente. A muro Sylves e compagne non fanno passare più nulla, costringendo Novara a cambiare la diagonale inserendo la coppia Battistoni-Montibeller e a far subentrare anche Herbots (6-13). Sylves piazza anche l’ace con l’aiuto del nastro, mentre coach Lavarini rimescola la diagonale palleggiatrice-opposto riproponendo le titolari. La musica però non cambia, perché la reazione dell’Igor arriva quando ormai è troppo tardi: i muri-punto della coppia Knollema-Sylves firmano il 19-25 e riaprono completamente la partita.

Novara azzera gli errori e ritrova perfezione anche in ricezione, permettendo a Hancock di armare il braccio della coppia Bonifacio-Chirichella e, soprattutto, quello di una perfetta Karakurt (7-4). Sorokaite si carica sulle spalle tutto l’attacco di Firenze, rispondendo all’opposto turca in un bellissimo duello a distanza, ma Herbots spariglia le carte in tavola con giocate perfette per il 16-10 provvisorio. L’inerzia è ormai completamente ritornata nella metà campo igorina, con Karakurt sempre più inarrestabile, e il mini-break del Bisonte (0-3) serve solamente a prolungare il set senza cambiarne l’esito (22-17). La turca chiude una prova da assoluta MVP coi colpi che valgono il 3-1 definitivo e il salto nelle Final Four di Roma, dove l'Igor affronterà la Reale Mutua Fenera Chieri.

Super difesa di Hancock, poi ci pensa la classe cristallina di Bosetti

Novara : Imperiali (L) n.e., Herbots 7, Montibeller 1, Battistoni, Fersino (L), Bosetti 6, Chirichella 7, Hancock 4, Bonifacio 8, Washington n.e., Costantini n.e., D'Odorico, Daalderop 8, Karakurt 26. All. Lavarini.

: Imperiali (L) n.e., Herbots 7, Montibeller 1, Battistoni, Fersino (L), Bosetti 6, Chirichella 7, Hancock 4, Bonifacio 8, Washington n.e., Costantini n.e., D'Odorico, Daalderop 8, Karakurt 26. All. Lavarini. Firenze: Sorokaite 12, Sylves 13, Cambi 1, Bonciani, Van Gestel (L), Knollema 9, Belien 9, Enweonwu 6, Golfieri, Lapini, Diagne n.e. All. Bellano.

* * *

Vero Volley Monza - Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (23-25; 23-25; 18-25)

Monza : Negri (L) n.e., Lazovic 1, Stysiak 3, Boldini, Gennari 1, Van Hecke 15, Orro 4, Parrocchiale (L), Danesi 6, Zakchaiou 3, Davyskiba 11, Candi 3, Moretto. All. Gaspari.

: Negri (L) n.e., Lazovic 1, Stysiak 3, Boldini, Gennari 1, Van Hecke 15, Orro 4, Parrocchiale (L), Danesi 6, Zakchaiou 3, Davyskiba 11, Candi 3, Moretto. All. Gaspari. Chieri: Alhassan 4, Cazaute 6, Perinelli, Bosio 2, Frantti 11, Bonelli n.e., Grobelna 14, Villani 2, De Bortoli (L), Mazzaro 11, Karaoglu n.e. Armini (L), Weitzel, Guarena. All. Bregoli.

* * *

CEV Champions League Women Highlights: Dinamo Mosca-Novara 0-3 23/12/2021 A 18:40