Sir Safety Conad Perugia non tradisce le attese e centra le Final Four di Del Monte Coppa Italia 2022, regolando nei quarti di finale una volitiva Kioene Padova. Il 3-0 (25-15; 25-23; 25-21) è frutto soprattutto del solito strapotere tecnico-atletico di Wilfredo Leon, mattatore del match con 17 punti e 4 ace, ma anche dei rientranti Simone Giannelli e Sebastian Solé. L'alzatore sta ritrovando condizione e feeling coi compagni dopo il periodo d'isolamento che l'aveva costretto a saltare alcuni impegni, facendolo ritornare a disposizione solo nella 3-0 rifilato al Fenerbahce nonostante la totale emergenza di squadra. Il centrale ha invece ripreso il proprio posto nel 6+1 titolare dei Block Devils, confermandosi arma fondamentale per coach Nikola Grbic. In semifinale sarà così ai danni di Modena. Periodo incredibilmente negativo per i canarini di coach Giani, che ieri sono stati Tours VB, vedendo così fallire il secondo obiettivo stagionale in meno di una settimana. Lanon tradisce le attese e centra ledi Del Monte, regolando nei quarti di finale una volitiva. Il(25-15; 25-23; 25-21) è frutto soprattutto del solito strapotere tecnico-atletico di, mattatore del match con 17 punti e 4 ace, ma anche deiSimone Giannelli e Sebastian Solé. L'alzatore sta ritrovando condizione e feeling coi compagni dopo il periodo d'isolamento che l'aveva costretto a saltare alcuni impegni, facendolo ritornare a disposizione solo nella vittoriosa trasferta di Istanbul , colrifilato alnonostante la totale emergenza di squadra. Il centrale ha invece ripreso il proprio posto nel 6+1 titolare dei, confermandosi arma fondamentale per coach Nikola Grbic. In semifinale sarà così sfida alla Gas Sales Bluenergy Piacenza , capace di centrare le Final Four. Periodo incredibilmente negativo per i canarini di coach Giani, che ieri sono stati estromessi anche dalla CEV Cup maschile per mano del, vedendo così fallire il secondo obiettivo stagionale in meno di una settimana.

A Bologna si ritroveranno così le "magnifiche" quattro: Milano, Piacenza, Perugia e Trento. A oggi la Sir Safety Conad sembra la principale favorita, non solo per quanto fatto vedere finora in Superlega, dove i Block Devils comandano la classifica con 41 punti, frutto di 13 vittorie e 2 soli k.o., ma anche per il rendimento tenuto in CEV Champions League. Allianz-Itas sarà invece sfida inedita, per lo meno in Coppa Italia, un trofeo che i gialloblù hanno vinto già tre volte - anche se l'ultima affermazione risale al 2013 - e in cui vantano una striscia aperta di tre finali consecutive perse. Nelle ultime 4 edizioni, la rivalità Civitanova-Perugia ha invece egemonizzato la coppa nazionale, con la Sir che tenterà quest'anno di ritornare ad alzare il trofeo dopo due finali perse. Infine Piacenza, città che nel 2014 - proprio a Bologna, ma nell'impianto dell'Unipol Arena - aveva già festeggiato una Coppa Italia, seppur con una società diversa rispetto a quella attuale. Il 3-0 su Perugia fu infatti messo a segno dalla Pallavolo Piacenza allenata da Luca Monti e guidata da un Luciano De Cecco in rampa di lancio, oltre che da Alessandro Fei, Hristo Zlatanov e da un giovanissimo Luca Vettori. Coach Bernardi e i suoi giovanissimi pallavolisti tenteranno di replicare quello storico risultato, seppur difendendo oggi i colori della You Energy Volley.

Sir Safety Conad Perugia - Kioene Padova 3-0 (25-15; 25-23; 25-21)

Perugia : Anderson 9, Ricci 4, Dardzans n.e., Travica, Ter Horst n.e., Giannelli 3, Rychlicki 11, Leon 17, Piccinelli (L) n.e., Solé 7, Russo n.e., Colaci (L), Plotnytskyi, Mengozzi n.e. All. Grbic.

: Anderson 9, Ricci 4, Dardzans n.e., Travica, Ter Horst n.e., Giannelli 3, Rychlicki 11, Leon 17, Piccinelli (L) n.e., Solé 7, Russo n.e., Colaci (L), Plotnytskyi, Mengozzi n.e. All. Grbic. Padova: Bassanello (L) n.e., Gottardo (L), Loeppky 3, Schiro, Vitelli 5, Zoppellari, Guzzo n.e., Volpato 1, Bottolo 10, Takahashi 3, Zimmermann, Canella, Weber 11, Crosato 2, Petrov n.e. All. Cuttini.

