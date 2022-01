Dopo giorni di rinvii e spostamenti, la Del Monte Coppa Italia 2022 maschile comincia a prendere forma, visto che domenica si sono giocati ben tre dei quattro quarti di finale - in gara secca - che andranno a comporre le Final Four. Semifinali e finale, in programma all'Unipol Arena, sono state a loro volta posticipate al weekend del 5-6 marzo 2022, con il match per il trofeo in programma domenica 6 marzo alle ore 18:00. Con enorme sorpresa, almeno in due dei tre risultati, a staccare il pass per la rassegna "bolognese" sono state Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino e Allianz Milano. In ordine di qualificate, la formazione allenata da Lorenzo Bernardi ha espugnato il PalaPanini di Modena con autorità, facendo così fallire ai canarini il primo appuntamento del 2022. Un brutto colpo per la Leo Shoes PerkinElmer di coach Giani, che tra due giorni dovrà anche rimediare al k.o. (1-3) subito nell'andata degli ottavi di finale di CEV Cup per mano del Tours VB. Piacenza si gode invece la seconda partecipazione, peraltro consecutiva, della sua storia alla Coppa Italia e un risultato di prestigio, ottenuto contro una squadra a tratti indifendibile ma anche caratterizzata da continui saliscendi. Francesco Recine (14 punti) sempre più leader di una Piacenza che ha però beneficiato, in modo forse inatteso, anche dello show di Toncek Stern: l'opposto sloveno ha chiuso infatti con 12 punti (83% in attacco) uscendo dalla panchina e mandando in tilt la ricezione modenese anche dai nove metri.

Meraviglioso colpo no-look in parallela per Michieletto

Tutto facile invece per l'Itas Trentino di coach Lorenzetti, che ha letteralmente travolto il Vero Volley Monza (25-16; 25-13; 25-21) tra le mura amiche della BLM Group Arena. Al netto delle differenze in attacco (50% per i gialloblù, 33% per Monza), l'Itas ha beneficiato di un'altra, grandissima, serata da parte di Riccardo Sbertoli. L'ex palleggiatore di Milano sembra ormai padrone di una squadra in cui sa di poter contare sia sull'esperienza e sicurezza dei due centrali Lisinac-Podrascanin, ma anche sulla freschezza di giovani bande. A spiccare tra queste ultime, almeno nella sfida con Monza, è stato Daniele Lavia: 16 punti, con 3 ace e 2 muri-punto, e ancora una volta tantissima versatilità nei colpi, ormai suo marchio di fabbrica dopo quella che, a tutti gli effetti, è stata la definitiva consacrazione agli Europei dello scorso settembre. Monza deve ora resettare e guardare prontamente al ritorno degli ottavi di CEV Cup, con un 3-0 su Ankara da difendere tra le mura amiche dell'Arena. Per l'Itas 15ª semifinale su 21 partecipazioni complessive alla Coppa Italia di A1/Superlega: la Coppa manca dal 2013 e Trento ha una striscia aperta di tre finali consecutive perse (2015, 2016, 2017, le prime due contro Modena) ma la sensazione è che possa replicare quanto fatto in Supercoppa.

La chiude Zaytsev: muro a tre e vittoria Lube

Infine il risultato forse più sorprendente e inatteso. L'Allianz Milano ha infatti espugnato con merito l'Eurosole Forum ed estromesso dalla Coppa Italia i campioni in carica della Cucine Lube Civitanova, nonostante i 23 punti (58% in attacco) di un Ivan Zaytsev finalmente ritornato a pieno regime. La squadra allenata da Roberto Piazza ha così compiuto un'autentica impresa, confermandosi in un eccellente periodo di forma e beneficiando, ancora una volta in stagione, del grande rendimento tenuto da Barthelemy Chinenyeze. Il centrale francese, campione olimpico a Tokyo 2020, ha chiuso il match con 15 punti, il 77% in attacco e ben 5 muri-punto, riuscendo a vincere il duello sotto rete perfino contro un califfo del volley, quale Robertlandy Simon. Al resto, ci hanno pensato la regia di Paolo Porro - sarà pure undersize per la pallavolo contemporanea, ma quanto a stile ed efficacia ha uno dei migliori palleggi di Superlega - e i colpi di Jean Patry, ma tutto il 6+1 dell'Allianz ha giocato davvero ai limiti della perfezione. Per la Lube una domenica un po' sottotono, derivante anche dalla stanchezza del dispendioso 3-2 rifilato ai campioni d'Europa dello ZAKSA in Champions League, oltre che dalle assenze. Oltre a Jiri Kovar e Osmany Juantorena, contro Milano ha dato forfait anche Simone Anzani, fermato per una decina di giorni da un'elongazione muscolare al braccio destro. Prima Final Four per Milano, dopo quattro partecipazioni che si erano concluse agli ottavi oppure ai quarti. Lube che manca la semifinale dopo 12 anni: nel 2009-10 fu eliminata ai quarti dall'allora Trenkwalder Modena.

Alzata incredibile di Travica per il 1° tempo di Mengozzi

I tabellini dei quarti di finale di Coppa Italia 2022

Leo Shoes PerkinElmer Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (20-25; 25-22; 21-25; 24-26)

Modena : Bruno 1, Van Garderen, Gollini (L), Stankovic 13, S. N'Gapeth n.e., E. N'Gapeth 14, Sala, Abdel-Aziz 16, Salsi n.e., Leal 13, Mazzone 4, Rossini (L). All. Giani.

: Bruno 1, Van Garderen, Gollini (L), Stankovic 13, S. N'Gapeth n.e., E. N'Gapeth 14, Sala, Abdel-Aziz 16, Salsi n.e., Leal 13, Mazzone 4, Rossini (L). All. Giani. Piacenza: Lagumdzija 11, Russell n.e., Recine 14, Stern 12, Brizard 3, Antonov, Rossard 13, Scanferla (L), Cester, Pujol n.e., Holt 8, Tondo n.e., Caneschi 3, Catania (L) n.e. All. Bernardi.

* * *

Itas Trentino - Vero Volley Monza 3-0 (25-16; 25-13; 25-21)

Trentino : Kazyiski 13, D'Heer n.e., Michieletto 7, Sbertoli 4, Cavuto n.e., Pinali n.e., Albergati n.e., Lavia 16, Zenger (L), Podrascanin 5, Lisinac 10, Sperotto n.e. All. Lorenzetti.

: Kazyiski 13, D'Heer n.e., Michieletto 7, Sbertoli 4, Cavuto n.e., Pinali n.e., Albergati n.e., Lavia 16, Zenger (L), Podrascanin 5, Lisinac 10, Sperotto n.e. All. Lorenzetti. Monza: Karyagin 5, Dzavoronok 8, Orduna 1, Magliano n.e., Federici (L), Grozer n.e., Galassi 3, Katic 2, Beretta 7, Davyskiba 11, Gianotti n.e., Rossi n.e., Gaggini (L). All. Eccheli.

* * *

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano 1-3 (22-25; 25-19; 20-25; 27-29)

Civitanova : Gabi Garcia, Sottile, Marchisio (L), Balaso (L), Lucarelli 12, Zaytsev 23, Penna n.e., Diamantini 10, Simon 12, De Cecco, Ambrose n.e., Yant Herrera 11. All. Blengini.

: Gabi Garcia, Sottile, Marchisio (L), Balaso (L), Lucarelli 12, Zaytsev 23, Penna n.e., Diamantini 10, Simon 12, De Cecco, Ambrose n.e., Yant Herrera 11. All. Blengini. Milano: Chinenyeze 15, Staforini (L) n.e., Daldello, Romanò 1, Maiocchi n.e., Patry 15, Piano 10, Mosca 1, Ishikawa 9, Djokic n.e., Porro 4, Jaeschke 18, Pesaresi (L). All. Piazza.

* * *

Highlights: ZAKSA-Civitanova 2-3

