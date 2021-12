2021 ha riservato tantissime gioie anche agli appassionati di pallavolo, regalando alle "ragazze terribili" dell'Italvolley femminile la prima vera affermazione - e, speriamo, l'inaugurazione di un ciclo vincente - e, a quella maschile, un ricambio generazionale che sembra poter dare frutti molto succosi. Gli ori conquistati agli Europei sono ancora vivi nella nostra memoria e vogliamo raccontarli anche attraverso i pallavolisti che più hanno segnato questo 2021, anziché come momento a sé stante. Gloria poi anche per i club italiani, sempre ai massimi livelli mondiali, col Imoco Conegliano e l'ottima annata dell'10 momenti più iconici di questo 2021, con la consapevolezza che, dal 1° gennaio prossimo, la pallavolo italiana accantonerà quanto fatto finora, lasciandolo nel libro di storia della pallavolo, per scrivere con inchiostro indelebile nuove pagine di questo meraviglioso sport. Ilha riservato tantissime gioie anche agli appassionati di pallavolo, regalando alle "" dell'Italvolley femminile la- e, speriamo, l'inaugurazione di un ciclo vincente - e, a quella maschile, unche sembra poter dare frutti molto succosi. Glisono ancora vivi nella nostra memoria e vogliamo raccontarli anche attraverso i pallavolisti che più hanno segnato questo 2021, anziché come momento a sé stante. Gloria poi anche per i, sempre ai massimi livelli mondiali, col record del mondo di vittorie consecutive (76) scritto dall'e l'ottima annata dell' Itas Trentino di coach Lorenzetti . Andiamo allora a rivivere insieme idi questo 2021, con la consapevolezza che, dal 1° gennaio prossimo, la pallavolo italiana accantonerà quanto fatto finora, lasciandolo nel libro di storia della pallavolo, per scrivere con inchiostro indelebile nuove pagine di questo meraviglioso sport.

L'Imoco Conegliano da record del mondo

73 vittorie consecutive sembravano un traguardo irraggiungibile, per qualsiasi squadra che non fosse il VakifBank Istanbul. Il problema, per la formazione di coach Guidetti, sta nel fatto che l'Imoco Conegliano ha dimostrato di essere un autentico dream team, andando a migliorare tale striscia fino a 76 successi di fila e mettendo in bacheca Coppa Italia, Champions League, Scudetto e Supercoppa Italiana in rigoroso ordine di risultati nel 2021. Paola Egonu e compagne non vogliono però fermarsi qui e, nel 2022, hanno intenzione di dare nuovamente spettacolo e di prendersi una rivincita sul VakifBank, dopo il k.o. nella finale del Mondiale per Club. Il 15 marzo 2022 si festeggerà il decennale dalla fondazione dell'Imoco, un'autentica eccellenza dello sport italiano che vuole scrivere nuove pagine nel libro della storia pallavolistica. Probabilmente, nessun altro soprannome sarebbe stato altrettanto azzeccato: le Pantere sono pronte a tornare regine dei taraflex e qualsiasi avversaria è debitamente avvisata.

Egonu e Conegliano, quando il Dream Team è di provincia

Alessandro Michieletto: perla rara!

19 anni è un qualcosa che succede soltanto ai predestinati. Farlo talmente bene, da ricevere l'investitura di Osmany Juantorena quale erede del numero 5 in Nazionale, è riuscito però solo a Michieletto. Itas Trentino ha sorpreso tutti, anche i più digiuni di pallavolo. Bagher solido ed efficace, altezze siderali in diagonale, battuta al fulmicotone e tanta, tantissima personalità. Su di lui, Fefè De Giorgi costruirà la Nazionale del futuro e l'idea di vederlo anche nel ruolo di opposto, a raccogliere il testimone dallo zar Ivan Zaytsev, ci stuzzica non poco. Come leggerete più avanti per Fedorovtseva, anche Michieletto possiede tutte le qualità per dominare la pallavolo mondiale nei prossimi quindici anni. Lo attendiamo al Mondiale 2022 per un altro, vero, banco di prova, ma siamo certi che non deluderà neppure la più minima delle aspettative. Dominare il Mondo a soliè un qualcosa che succede soltanto ai predestinati. Farlo talmente bene, da ricevere l'investitura diquale erede del numero 5 in Nazionale, è riuscito però solo a Michieletto. Autentica rivelazione dell'estate più dolce nella storia dello sport tricolore, lo schiacciatore dell'ha sorpreso tutti, anche i più digiuni di pallavolo. Bagher solido ed efficace, altezze siderali in diagonale, battuta al fulmicotone e tanta, tantissima personalità. Su di lui, Fefè De Giorgi costruirà la Nazionale del futuro e l'idea di vederlo anche nel, a raccogliere il testimone dallo zar Ivan Zaytsev, ci stuzzica non poco. Come leggerete più avanti per Fedorovtseva, anche Michieletto possiede tutte le qualità per dominare la pallavolo mondiale nei prossimi quindici anni. Lo attendiamo al Mondiale 2022 per un altro, vero, banco di prova, ma siamo certi che non deluderà neppure la più minima delle aspettative.

Una Francia a Cinque Cerchi

nazionale eternamente incompiuta. Al netto dell'oro europeo del 2015 e dei due successi in World League (2015 e 2017), la Francia ha raccolto decisamente meno di quanto fosse lecito attendersi, visto il talento diffuso in qualsiasi ruolo. Nei Giochi Olimpici più "particolari" di sempre, a Tokyo 2020 è però arrivato l'oro più splendente e forse rocambolesco, dopo una Earvin N'Gapeth, MVP della rassegna a Cinque Cerchi, ha trascinato i compagni a un successo inatteso, specie considerando com'era iniziato il Gruppo B (0-3 incassato dagli Stati Uniti, superati al fotofinish in classifica per l'ultimo posto utile a centrare la fase a eliminazione diretta). I successi al tie-break contro Polonia, nei quarti, e ROC, in finale, certificano il definitivo salto di qualità, soprattutto mentale, di un gruppo che vorrà conquistare una medaglia anche al Mondiale del settembre 2022. Quella transalpina è sempre stata considerata come una. Al netto dell'oro europeo del 2015 e dei due successi in World League (2015 e 2017), la Francia ha raccolto decisamente meno di quanto fosse lecito attendersi, visto ilin qualsiasi ruolo. Nei Giochi Olimpici più "particolari" di sempre, aè però arrivatoe forse rocambolesco, dopo una finale al cardiopalma contro il ROC (Russian Olympic Committee)., MVP della rassegna a Cinque Cerchi, ha trascinato i compagni a un successo inatteso, specie considerando com'era iniziato il Gruppo B (0-3 incassato dagli Stati Uniti, superati al fotofinish in classifica per l'ultimo posto utile a centrare la fase a eliminazione diretta). I successi al tie-break contro Polonia, nei quarti, e ROC, in finale, certificano il, soprattutto mentale, di un gruppo che vorrà conquistare una medaglia anche al Mondiale del settembre 2022.

Karch Kiraly è sempre più leggenda

Messaggero di Raoul Gardini rimarrano sempre vive nella memoria. In quella Porto Ravenna Volley spiccava uno dei due "Mister Secolo" (l'altro è stato Lorenzo Bernardi): Karch Kiraly. Leggendario schiacciatore statunitense, unico capace di vincere da giocatore l'oro olimpico sia indoor che nel beach volley e, dall'estate scorsa, anche da allenatore nell'indoor. Kiraly ha infatti guidato Team USA femminile a Tijana Boskovic, nominata miglior opposto del torneo anche per l'infortunio che ha estromesso Jordan Thompson da Tokyo 2020, gli Stati Uniti avrebbero monopolizzato perfino i premi individuali, con Jordan Larson indiscutibile MVP e miglior schiacciatrice. Per chi abita a Ravenna o segue il volley fin dagli anni '80, le imprese deldi Raoul Gardini rimarrano sempre vive nella memoria. In quellaspiccava uno dei due "Mister Secolo" (l'altro è stato Lorenzo Bernardi):. Leggendario schiacciatore statunitense, unico capace di vincere da giocatore l'oro olimpico sia indoor che nel beach volley e, dall'estate scorsa, anche da allenatore nell'indoor. Kiraly ha infatti guidato uno storico successo - dopo cinque podi ai Giochi - con due 3-0 consecutivi rifilati, rispettivamente a Serbia e Brasile, ossia il meglio della pallavolo mondiale attualmente. Se non fosse stato per, nominata miglior opposto del torneo anche per l'infortunio che ha estromesso Jordan Thompson da Tokyo 2020, gli Stati Uniti avrebbero monopolizzato perfino i premi individuali, conindiscutibile MVP e miglior schiacciatrice.

Elena Pietrini, diamante non più grezzo

nome segnato da anni sul proprio taccuino, ma è innegabile che, nell'ultima estate, sia salita definitivamente alla ribalta. Le fatiche tricolori l'hanno forse fin troppo logorata, vedendo il suo inizio di stagione con Scandicci, ma rimane il fatto che Elena possa rappresentare il futuro anche dell'Italvolley femminile. L'extra-rotazione del colpo anticipato in attacco è da manuale, così come la capacità di alternare tutto-braccio a pallonetti intelligenti; i margini di miglioramento non mancano, specie nella continuità in ricezione, così come le potenzialità ancora inesplorate per una pallavolista di soli 21 anni. Rigettiamo anche le teorie di un presunto mancato amore di Pietrini verso il gioco e soprattutto quelle di una giocatrice troppo attenta alla vita mondana: la gioventù rimane tale anche se si è sportivi ad altissimi livelli. A Tokyo 2020 si è fatta conoscere anche dal grande pubblico. Agli Europei 2021 ha invece recitato un ruolo fondamentale nello splendente oro dell'Italvolley . Per chi segue la pallavolo, Elena Pietrini è unsul proprio taccuino, ma è innegabile che, nell'ultima estate, sia salita definitivamente alla ribalta. Le fatiche tricolori l'hanno forse fin troppo logorata, vedendo il suo inizio di stagione con, ma rimane il fatto che Elena possa rappresentare il futuro anche dell'Italvolley femminile. L'del colpo anticipato in attacco è da manuale, così come la capacità di alternare tutto-braccio a pallonetti intelligenti; i margini di miglioramento non mancano, specie nella, così come le potenzialità ancora inesplorate per una pallavolista di soli 21 anni. Rigettiamo anche le teorie di un presunto mancato amore di Pietrini verso il gioco e soprattutto quelle di una giocatrice troppo attenta alla vita mondana: la gioventù rimane tale anche se si è sportivi ad altissimi livelli.

Arina Fedorovtseva, la nuova zarina del volley

A cinque anni dal termine della sua carriera, Ekaterina Gamova potrebbe aver trovato una degna erede. Arina Fedorovtseva, a soli 17 anni, è infatti la stella nascente della pallavolo mondiale, peraltro già capace di mettersi sulle spalle una Russia in fase calante - per lo meno nella nazionale femminile - nonostante le cure tecniche di Sergio Busato. Servizio incontenibile per qualsiasi ricezione, grande abilità nel variare i colpi in attacco e doti atletiche fuori dal comune; deve sicuramente migliorare (e tanto) nei fondamentali di "seconda linea", ma ha tutte le doti utili e necessarie a dominare questo sport per i prossimi quindici anni. Dopo l'esperienza olimpica, la scelta di abbandonare la madre-Russia per approdare in Turchia, al Fenerbahce, e uscire dalla comfort zone per testarsi ai massimi livelli europei, Champions League inclusa. Sulle rive del Bosforo, Fedorovtseva darà vita a un bellissimo duello ravvicinato con Tijana Boskovic e Isabelle Haak: un qualcosa di imperdibile!

Le Under azzurre, sinonimo di medaglie

Oro al Mondiale U21 maschile, argento al Mondiale U18 femminile. La tradizione delle under italiane non si è arrestata neppure nel 2021, confermando anzi quanto sia solido il movimento pallavolistico italiano e quanti talenti produca. Michieletto è solo la punta - bellissima - dell'iceberg, anche perché nell'oro di Cagliari, a livello individuale, sono spiccate pure la regia di Paolo Porro, le bombe di Tommaso Rinaldi, i muri di Nicola Ciancotta e le super-ricezioni di Damiano Catania, mentre la piazza d'onore conquistata a Victoria de Durango è anche e soprattutto merito dei colpi del duo Julia Ituma-Giulia Viscioni e degli ace di Dominika Giuliani. Nelle giovanili azzurre vi è talmente abbondanza di talento che la coppia De Giorgi-Mazzanti potrà attingere da un bacino enorme per fare esperimenti pallavolistici anche nelle Nazionali maggiori: il movimento si conferma in piena salute, almeno per quanto concerne la fucina di giovanissimi talenti.

Paola Egonu: un fenomeno globale

soli 23 anni d'età, simbolo di uno sport intero, oltre che di una società attraversata da profondi e necessari cambiamenti. Innegabilmente le sue prese di posizione dividono l'opinione pubblica, ma quasi mai risultano anacronistiche o decentrate, con buona pace di chi vorrebbe sempre e comunque scindere lo sportivo - professionista o dilettantista che sia - dall'essere umano. Sul taraflex è spesso incontenibile, contendendo a Isabelle Haak e Tijana Boskovic il riconoscimento di miglior opposto al mondo, ma è fuori dagli impianti che dà forse il meglio di sé. Il rapporto fraterno con Miriam Sylla è uno dei punti di forza non solo di Conegliano, ma anche dell'Italvolley di Davide Mazzanti, mentre la sua genuinità ci ricorda quanto possa esserci, oltre al risultato finale, nello sport. A Tokyo 2020 è stata portabandiera olimpica, in rappresentanza dell'Europa: una delle gioie più intense in una carriera ancora comunque tutta da scrivere! d'età, Paola Egonu , oltre che di una società attraversata da profondi e necessari cambiamenti. Innegabilmente le sue prese di posizione dividono l'opinione pubblica, ma, con buona pace di chi vorrebbe sempre e comunque scindere lo sportivo - professionista o dilettantista che sia - dall'essere umano. Sul taraflex è spesso incontenibile, contendendo a Isabelle Haak e Tijana Boskovic il riconoscimento di, ma è fuori dagli impianti che dà forse il meglio di sé. Il rapporto fraterno conè uno dei punti di forza non solo di Conegliano, ma anche dell'Italvolley di Davide Mazzanti, mentre la sua genuinità ci ricorda quanto possa esserci, oltre al risultato finale, nello sport. A Tokyo 2020 è stata portabandiera olimpica, in rappresentanza dell'Europa: una delle gioie più intense in una carriera ancora comunque tutta da scrivere!

Fefè De Giorgi, 180 centimetri di puro genio

Per chi ha vinto tutto da giocatore con la "generazione di fenomeni" e poi si è ripetuto da allenatore, non dovrebbero esistere più aggettivi. Quando si scrive però di Fefè De Giorgi, bisognerebbe forse inventare un neologismo, in chiave pallavolistica, che ne possa riassumere appieno le qualità, anche e soprattutto umane. Il sessantenne di Squinzano ha preso le redini dell'Italvolley dopo la delusione olimpica, inaugurando un nuovo progetto sportivo - complici gli addii di Colaci e Juantorena, ma anche i problemi fisici di Zaytsev - e trascinando l'Italia a un oro europeo che mancava da ben sedici anni. Nel farlo, ha mostrato una calma impressionante, ma anche una capacità di leggere le partite come nessun'altro, valorizzando qualsiasi giocatore convocato e non lasciando quasi mai nulla d'intentato. Tra nove mesi il Mondiale in Russia, consapevoli di essere forti ma non i "migliori" in assoluto: l'alchimista De Giorgi ha però in serbo altre sorprese, statene certi.

Simone Giannelli e Daniele Lavia: quei bravi ragazzi

Non è una parafrasi sportiva del film "Goodfellas" di Martin Scorsese, assolutamente. Giannelli e Lavia sono realmente due bravi ragazzi, prestati alla pallavolo per farci comprendere che non sempre si deve essere istrionici e sopra le righe per risultare fenomeni. Basta, semmai, il carisma, quello più puro, oltre a una dose generosa di talento. Simone è ormai stabilmente uno dei 4/5 migliori palleggiatori al mondo - ognuno con caratteristiche diverse, beninteso - e ha preso i gradi di capitano della Nazionale con maturità e leadership enormi. Daniele è invece il volto dell'oro europeo - non ce ne vogliano gli altri azzurri - grazie a quel mix di efficacia e costanza che nessun'altro giocatore ha avuto durante la rassegna continentale. L'alloro mondiale, a settembre 2022, mancherà da 24 anni: il sogno, per tutti noi appassionati italiani, è quello di vederli sul tetto del mondo dopo aver scalato quello europeo.

