Da Prata di Pordenone, Amarousio, comune periferico dell'Attica e sede della Federazione ellenica di pallavolo (EOPE) dista circa 1600 km a passo d'uomo. Ma neppure questa distanza ha impedito all'organizzazione greca di ingaggiare la coppia formata da Dante Boninfante e Samuele Papi nei ruoli, rispettivamente, di primo e vice allenatore della Nazionale maschile. Le due leggende azzurre proseguono così nel loro sodalizio tecnico, oltre che nel legame personale cominciato da giocatori tra Treviso e Piacenza, dopo la trionfale esperienza di questo 2022 nello staff della Tinet Prata di Pordedone, club di A3 maschile vincitore della Coppa Italia di categoria grazie al 3-2 sulla Videx Grottazzolina. "Samuele è venuto e ha seguito gli allenamenti del mio club, il Volley Prata, fin da inizio stagione, poi due mesi fa è entrato ufficialmente a far parte dello staff tecnico. Papi è stato un grande giocatore e con la sua esperienza può aiutare i giocatori e me", queste le prime parole di Boninfante da nuovo allenatore della Grecia maschile.

Scambio incredibile tra Perugia e Trentino: ci pensa Lisinac a muro

Ad

La EOPE non ha ancora ufficializzato durata e tipologia degli accordi sottoscritti con Boninfante e Papi; dovrebbe farlo nei prossimi giorni, ma Boninfante ha già rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al sito ufficiale della federazione. "Innanzitutto voglio ringraziare la Federazione e il Presidente Mr. Karabetzos per l'opportunità di essere l'allenatore della Nazionale Maschile. Questa è la prima volta che allenerò una nazionale e sono grato per l'opportunità. Ha senso che un giovane allenatore come me voglia nuove sfide. È speciale per me essere l'allenatore della Grecia. Conosco molto del Paese, conosco i giocatori e, da giocatore, le squadre greche contro cui ho giocato erano sempre speciali". Il tecnico quarantacinquenne, che ha iniziato la carriera in panchina nello staff dell'Itas Trentino, dopo aver concluso quella da giocatore con la maglia della Power Volley Milano in Superlega, ha poi analizzato quelli che saranno gli obiettivi di breve termine: "Sicuramente un grande obiettivo è la qualificazione agli Europei del 2023. Le qualificazioni di agosto sono molto importanti. I Giochi del Mediterraneo saranno una buona occasione, per gli atleti più giovani, di fare esperienza con la Nazionale Maschile. Lavoreremo con lo staff tecnico e vedremo chi sarà impiegato nei Giochi del Mediterraneo e chi invece nelle qualificazioni europee. Probabilmente ci sarà un mix di atleti nei due eventi".

CEV Champions League Women Highlights: Fenerbahce-VakifBank 3-0, golden set 11-15 15 ORE FA

Difesa irreale di Michieletto, poi arriva Kaziyski!

CEV Champions League Women Il VakifBank si salva al golden-set: finale contro Conegliano 15 ORE FA