Non è solo il calcio a tenere banco , quanto a diversificazione dei canali su cui poter vedere un grande spettacolo sportivo. Anche la stagione 2021-22 della pallavolo vedrà infatti diversi attori protagonisti nella trasmissione dei match di SuperLega, Serie A1 femminile, competizioni CEV, Mondiali 2022 e molto altro ancora. Dove vedremo le partite di Alessandro Michieletto e tutti gli altri protagonisti di un'annata favolosa? Quanto ci costeranno? Proviamo a darvi una mano noi, partendo dalla certezza che un solo abbonamento non basterà più.

DISCOVERY+ ED EUROSPORT PLAYER

Discovery Sports ha appena acquisito i diritti per la CEV Volleyball Champions League, sia maschile che femminile, per le stagioni 2021-22 e 2022-23. La grande pallavolo ritorna così su Eurosport.it, sito in cui vi offriremo recap delle sfide, approfondimenti dedicati a singole squadre, giocatori e allenatori e cronaca dettagliata dell’andamento di SuperLega e A1 femminile.

Cosa si vede : tutte le partite di queste tre competizioni, live e on-demand, con 26 sfide che saranno trasmesse anche su Eurosport 1 o 2.

: tutte le partite di queste tre competizioni, live e on-demand, con 26 sfide che saranno trasmesse anche su Eurosport 1 o 2. Quanto costa: il pacchetto Intrattenimento+Sport prevede due pass: mensile a 7.99€ e annuale a 69.90€.

RAI

La Rai conferma il suo stretto legame col mondo del volley, dopo il doppio successo degli Europei 2021 (che erano visibili anche su DAZN). Sul primo polo televisivo italiano, l’offerta sarà diversa rispetto alle precedenti stagioni, ma comunque interessante.

Cosa si vede : 2 partite per ogni turno di SuperLega (solitamente l’anticipo del sabato), un anticipo per ogni turno di Serie A1 femminile, 10 gare di CEV Champions League.

: 2 partite per ogni turno di SuperLega (solitamente l’anticipo del sabato), un anticipo per ogni turno di Serie A1 femminile, 10 gare di CEV Champions League. Quanto costa: canone annuale di 90€ (in cui è compreso anche l’utilizzo di RaiPlay).

Simone Giannelli e i ragazzi dell'Italia di Fefé De Giorgi festeggiano con la Coppa il titolo di campioni d'Europa che mancava dal 2005

SKY E NOWTV

Grazie a un accordo con la Volleyball World SA - la nuova partnership tra FIVB e CVC Capital Partners, che guiderà la crescita della pallavolo in tutto il mondo - Sky ha acquisito i diritti di trasmissione del Campionato Italiano di Pallavolo Serie A1 femminile per la stagione 2021/2022.

Cosa si vede : una partita per ogni turno di stagione regolare, alcuni incontri dei Playoff e tutta la serie della Finale Scudetto.

: una partita per ogni turno di stagione regolare, alcuni incontri dei Playoff e tutta la serie della Finale Scudetto. Quanto costa: il pass sport di Now TV (in super HD) costa 14.99€ al mese. Sky Smart, col pacchetto Sky TV+Sky Sport per 18 mesi, costa invece 30.90€ mensili. Altre offerte sono ovviamente configurabili sulla sezione “offerte” del sito sky.it.

VOLLEYBALL WORLD (VBTV)

Col servizio di streaming digitale VBTV, Volleyball World, ossia la partnership congiunta tra la Federazione Internazionale Pallavolo (FIVB) e CVC Capital Partners, punta a dare assoluta visibilità a moltissimi eventi pallavolistici, essendo un servizio disponibile in qualsiasi Nazione. Accesso a 2 dispositivi in contemporanea e possibilità di guardare fino a 4 eventi allo stesso tempo con la funzionalità “picture in picture”.

Cosa si vede : tutta la SuperLega e tutta la Serie A1 femminile 2021-22, ma anche i Mondiali 2022 e la Volleyball Nations League.

: tutta la SuperLega e tutta la Serie A1 femminile 2021-22, ma anche i Mondiali 2022 e la Volleyball Nations League. Quanto costa: 7.99€ al mese, oppure 74.99€ per il pacchetto annuale. Entrambi comprendono un periodo di prova gratuita di 14 giorni.

