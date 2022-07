La giornata perfetta del volley italiano viene completata dalla selezione U21 femminile, in grado di battere la temibile Turchia per 3-2 e guadagnando l’accesso alla finale del Campionato Europeo U21. Un match infinito ed equilibratissimo, deciso da pochi dettagli e dal grande cuore mostrato dalle azzurre.

Grande battaglia nel primo set con le azzurre spesso costrette ad inseguire. Le turche si dimostrano estremamente solide e riescono a chiudere il parziale sul 23-25 nonostante un ultimo tentativo di rimonta delle azzurre. La musica cambia nel secondo parziale, in cui l’Italia riesce a sbloccarsi in attacco ed al servizio appoggiandosi su giocatrici già esperte ad alto livello come Loveth Omoruyi e Giorgia Frosini. Il vantaggio cresce già nella fase centrale del set fino al 25-17 con cui le azzurre pareggiano i conti.

Le azzurre guidate da Luca Pieragnoli tengono il piede premuto sull’acceleratore nel terzo parziale, riuscendo a portarsi sul 2-1 con il punteggio di 25-21, appoggiandosi anche su un po’ confusione che inizia a crearsi nella metà campo turca. Proprio quando sembrava che l’inerzia fosse ormai girata verso il tricolore, le turche trovano le energie per reagire e forzare il tie-break.

Il quinto e decisivo set si rivela una lotta all’ultimo punto. Nessuna delle due squadre riesce a dare una spallata al punteggio, pur giocando ad un livello ancora più alto dei set precedenti. Diop mette a segno due attacchi che iniziano a piegare la resistenza turca, definitivamente abbattuta con una bomba di Giorgia Frosini che ribadisce con un muro che manda l’Italia in finale.

