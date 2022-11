Nel Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, si è svolto oggi il sorteggio per ledegli, sia femminili che maschili. L', campionessa in carica in entrambe le manifestazioni - legrazie all'epica sfida di Belgrado vinta 3-1 contro la Serbia , gligrazie a un tie-break da cardiopalma con la Slovenia - è certa di giocare il proprio girone davanti al. Nel torneo maschile (), organizzato congiuntamente da Bulgaria, Israele, Italia e Macedonia del Nord e le cui finali si svolgeranno a Bologna come annunciato lo scorso marzo in occasione anche dell'assegnazione delle Finals di VNL 2022 (sempre sul taraflex emiliano), ilsi giocherà infatti a Roma, Perugia e Ancona e, oltre all'di coach De Giorgi quale testa di serie che esordirà il 29 agosto, è composto da Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia.