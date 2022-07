Al termine di una partita infinita, durissima e ricca di sorprese, la Nazionale italiana è riuscita a strappare un pass per la finale degli Europei U22 di volley maschile: 3-2 il punteggio con cui la selezione di coach Vincenzo Fanizza è riuscita a superare la Polonia. Con lo stesso punteggio la Francia ha battuto la Turchia e sarà dunque l’avversaria dell’Italia per l’oro.

Inizio difficilissimo per gli azzurrini che vengono travolti dagli avversari nelle primissime fasi del match. L’opposto Dawid Dulski si dimostra un rebus irrisolvibile per il sistema muro-difesa dell’Italia. Il set scorre in senso unico con i polacchi che si impongono con il netto punteggio di 15-25. La musica cambia nel secondo parziale. Gli azzurri si scrollano di dosso la tensione che li aveva accompagnati nelle prime fasi e si liberano nei fondamentali di ricezione ad attacco. Guidati da Tommaso Rinaldi in grande spolvero, l’Italia pareggia i conti con il punteggio di 25-21.

L’incontro continua ad andare a strappi e con andamento altalenante. Il terzo parziale vede infatti nuovamente i polacchi imporsi agevolmente per 19-25, approfittando anche dei tanti errori della squadra guidata da Vincenzo Fanizza. L’inerzia cambia ancora nel quarto set, dominato in lungo e in largo dagli azzurri che si guadagnano così la possibilità del tie-break. Il quinto set è una battaglia stupenda. Le due formazioni non vogliono concedere nulla ed alzano ulteriormente il loro livello. L’Italia è la prima che tenta l’allungo, prendendo un importantissimo vantaggio di 4 punti con gli attacchi di Rinaldi e Magalini. La Polonia riesce a recuperare lo svantaggio sul 13-13, ma prima un errore al servizio e poi un superbo muro di Magalini consegnano la finale all’Italia.

