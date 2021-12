tra poco il report completo...

Una settimana fa lasi era arresa al Sada Cruzeiro nella finalissima del Mondiale per club maschile . Speravamo, nel femminile, in un colpaccio della, ma le venete - campionesse d'Europa in carica - hanno dovuto soccombere in finale contro le padroni di casa delche si sono così riscattate dopo la sconfitta in finale della CEV Champions League dello scorso anno e della semifinale dell'ultimo Mondiale per club disputato. Primo set totalmente da dimenticare per le ragazze di Santarelli, conche è riuscita a mettere a segno solo 5 punti. Ma, soprattutto, sono da ammirare le giocate di, con la svedese che mette a referto 11 punti nel solo primo set. Ma più che i singoli nomi, a funzionare alla perfezione è stato ildel VakifBank di Guidetti. Arriva però l'ottima reazione dell'Imoco nel secondo set. Ristabilita la parità grazie alla Egonu che ha alzato le sue percentuali in attacco, con il muro della squadra turca che, questa volta, ci ha capito poco. Nel terzo set il VakifBank torna ad alzare l'intensità e, nonostante una Egonu ormai, Haak risponde presente e regala 4 set point alla squadra turca che al secondo la chiude. Nel quarto set la squadra di Guidetti prova due volte ad infilare il break, ma in qualche modo la Imoco torna in partita. Nel finale la Haak comincia a beccare qualche muro, conche riescono a fermare la svedese. Con una Sylla che ha dato più intensità difensiva. Egonu regala tre set point (arrivata a quota 32 punti) e le venete conquistano il set portando tutti al tie-break. All'ultima contesa, però, le più affamate sono(ancora più determinante della Haak) e compagne che chiudono 15-8 e portano a casa il trofeo.