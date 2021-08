Nonostante le Olimpiadi di Tokyo siano terminate da pochissimi giorni, non si fermano i lavori per quanto riguarda la Nazionale di pallavolo maschile che sta preparando al meglio il prossimo appuntamento internazionale: gli Europei in programma dal prossimo 1 settembre.

Il nuovo commissario tecnico azzurro Ferdinando De Giorgi ha radunato nuovamente la propria compagine che si ritroverà dal 17 al 27 agosto in quel di Mantova, con due amichevoli con il Belgio da affrontare il 25 e 26 agosto.

Sedici gli azzurri presenti: Simone Anzani, Fabio Balaso, Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Lorenzo Cortesia, Filippo Federici, Gianluca Galassi, Simone Giannelli, Daniele Lavia, Daniele Mazzone, Alessandro Michieletto, Giulio Pinali, Francesco Recine, Fabio Ricci, Yuri Romanò, Riccardo Sbertoli.

