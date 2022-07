La Nazionale maschile under 18 di pallavolo è di nuovo sul tetto d’Europa. A due anni di distanza, la squadra allenata da Michele Zanin si impone nel Campionato Europeo di categoria, riuscendo a battere con un nettissimo 3-0 in finale i pari età francesi. Un successo voluto, cercato e meritato che apre nel migliore dei modi una domenica molto densa per il volley italiano.

Gli azzurrini partono subito col piede premuto sull’acceleratore. Il muro che funziona alla grande e le buone percentuali in attacco di Barotto, Magliano e Bristot creano già nelle prime fasi un buon vantaggio per l’Italia. I francesi tentano la rimonta e si riportano quasi a contatto, ma è ancora una volta il muro che fa la differenza e l’Italia sale 1-0.

Andamento simile nel secondo parziale, in cui è ancora una volta il muro azzurro a creare il gap decisivo. L’Italia rimane concentratissima anche sull’ennesimo tentativo di recupero accennato dai francesi, mantenendo grandissima concretezza in cambio-palla, avendo sempre Barotto e Bristot come sbocchi principali. Il secondo parziale si chiude sul 25-19 per gli azzurri.

Gli azzurrini festeggiano dopo la vittoria gli Europei Under 18 Credit Foto CEV

Il copione non cambia nel terzo parziale. I francesi provano a rimanere a contatto dando il tutto per tutto con i due attaccanti principali, Pujol e Duflos-Rossi, ma quando il set entra nel vivo, sono sempre gli azzurri di coach Michele Zanin a salire in cattedra, prima con l’attacco di Barotto e poi con due muri di Magliano che creano il solco decisivo. La Francia prova un ultimo disperato tentativo di riaggancio, riuscendo anche a riportarsi sul -1 con il muro di Seddik, ma è il capitano della nostra nazionale, Lorenzo Magliano che trova l’attacco che assegna il titolo continentale.

Prestazione corale di squadra per gli azzurri guidati dalla grande concretezza dei tre attaccanti di palla alta. L’opposto Thomas Barotto chiude con 16 punti con cinque muri punto, 15 per Magliano con 4 muri e 12 per un fondamentale Alessandro Bristot. Da menzionare l’ottima performance dei centrali Mati e Filippelli, oltre alle garanzie Pozzebon e Morazzini nei ruoli di palleggiatore e libero.

