estate d'oro della Pallavolo italiana si arricchisce di un altro, preziosissimo, trionfo. La Nazionale femminile Under 19 allenata da Marco Mencarelli ha infatti vinto l'Europeo di categoria, superando 3-2 la Serbia in quella che ormai, a livello senior così come tra le selezioni juniores, è diventata una classica di questo sport. A distanza di quattro anni dal memorabile 3-2 rifilato alla Russia di Tatiana Kadochkina - una delle nuove stelle a livello mondiale, insieme alla connazionale Arina Fedorovtseva e all'Azzurra, si spera ormai definitivamente, L'dellasi arricchisce di un altro, preziosissimo, trionfo. Laallenata da Marco Mencarelli ha infattidi categoria,in quella che ormai, a livello senior così come tra le selezioni juniores, è diventata una classica di questo sport. A distanza di quattro anni dal memorabile 3-2 rifilato alla Russia di- una delle nuove stelle a livello mondiale, insieme alla connazionalee all'Azzurra, si spera ormai definitivamente, Ekaterina Antropova - le Azzurrine hanno bissato il risultato ma stavolta sconfiggendo la nazionale di coach Vladimir Vasovic.

Matura così l'ottavo trionfo europeo U19 per la Nazionale - solo l'ex URSS vanta più affermazioni, ben 12, peraltro consecutive -, trascinata in questa finale dalla potenza di Julia Ituma (21 punti col 43% di eccellenza in attacco) e dal rendimento di Lisa Esposito. Partita in panchina, la schiacciatrice classe 2005 ha preso il posto di Giulia Viscioni dal 3° set e cambiato volto alla sfida, infilando ottimi turni in battuta (4 ace) e chiudendo con 17 punti.

Una finale tutt'altro che semplice, visto che la Serbia ha dominato a muro (17, 8 della coppia Kurtagic-Sucurovic) e, nei parziali vinti, è sembrata spesso e volentieri di un altro livello. Il 15-25 del 4° set avrebbe potuto "tagliare le gambe" a qualsiasi squadra, ma non alle Azzurrine. Pur chiudendo quella frazione col 28% in attacco, subendo 4 muri-punto e incappando in 8 errori non-forzati, il gruppo allenato da Mencarelli è comunque riuscito a emergere in tutta la sua tenacia nel tie-break. Anche se ha dovuto rincorrere al cambio campo (6-8), l'Italia non si è disunita e, anzi, ha trovato quelle energie necessarie per lavorare meglio a rete, limitare gli errori dai nove metri e compensare a una ricezione non sempre positiva. Il 17-15 finale ha fatto così esplodere la festa sul taraflex del Boris Trajkovski Sports Center di Skopje, proiettando di diritto le Azzurrine nel libro dei record di un'estate già leggendaria per la Pallavolo italiana. Attendendo peraltro i risultati delle Nazionali senior ai Mondiali di categoria...

Il tabellino

Italia - Serbia 3-2 (17-25; 27-25; 25-21; 15-25; 17-15)

Italia : Acciarri 8, Modesti 4, Giuliani 13, Adriano 5, Munarini n.e., Batte 1, Viscioni 5, Ribechi (L), Passaro 2, Gambini 1, Esposito 17, Ituma 21, Atamah 3, Bardaro (L). All . Mencarelli.

: Acciarri 8, Modesti 4, Giuliani 13, Adriano 5, Munarini n.e., Batte 1, Viscioni 5, Ribechi (L), Passaro 2, Gambini 1, Esposito 17, Ituma 21, Atamah 3, Bardaro (L). . Mencarelli. Serbia: Baic n.e., Mandovic 3, Sucurovic 9, Kurtagic 10, Zelenovic 12, Pakic (L), Tomic 2, Zubic 1, Popovic n.e., Uzelac 20, Zupic (L), Vajagic 21, Ivkovic n.e., Kirov. All. Vasovic.

