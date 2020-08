Dal nostro partner OAsport.it

Anche nella pallavolo si è ricominciato con la preparazione in vista della nuova stagione, ma c'è da registrare un infortunio alla caviglia per Ivan Zaytsev che è ricaduto su un pallone dopo un attacco durante un allenamento. L’entità dell’infortunio è ancora da definire per l'opposto della Nazionale italiana che si trova in Russia, dove ha da poco iniziato una nuova avventura col Kuzbass Kemerovo dopo l'addio a Modena.

La speranza è che non sia nulla di grave è che Ivan Zaytsev possa tornare ad allenarsi nel più breve tempo possibile. La prima partita ufficiale è programmata per la fine di settembre, quando incomincerà l’intenso campionato russo. Il Kemerovo è ambizioso e punta a Scudetto e Champions League, lo Zar vuole tornare a esultare e prepararsi cosè alle Olimpiadi del 2021.

Pallavolo Torna la pallavolo d'elite: varato il protocollo, si possono giocare le amichevoli 11/08/2020 A 11:01

Play Icon WATCH Zaytsev e l'Italvolley fanno sognare l'Italia: si va a Tokyo 2020 per coronare un sogno 00:01:08

SuperLega Superlega, il calendario completo della stagione 2020-21: si parte il 27 settembre 06/08/2020 A 13:27