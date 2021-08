Continua la maledetta estate di Ivan Zaytsev. Dopo le delusioni con la maglia azzurra ed un’Olimpiade sottotono, il neo giocatore della Lube Civitanova dovrà stare lontano dai campi per almeno tre mesi. Zaytsev, infatti, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio destro e dunque con ogni probabilità la squadra Campione d’Italia dovrà aspettare il suo nuovo acquisto almeno fino a dicembre.

Zaytsev soffre di un’infiammazione al ginocchio, già dalle Olimpiadi di Tokyo, ma all’inizio sembrava poter passare una linea più conservativa, ma che non avrebbe dato certezze sulla data di pieno recupero dell’atleta. Il giocatore, dunque, in comunque accordo con la società ha deciso per l’operazione, nonostante i tre mesi di assenza dai campi.

L’operazione si terrà a Roma a Villa Stuart e dopo Zaytsev dovrà stare a completo riposo per almeno tre settimane. Da quel momento comincerà una lunga fase di recupero, con un graduale programma di rieducazione, che porterà l’azzurro in campo nelle prime settimane di dicembre.

Sicuramente una perdita importante per Civitanova, che dovrà ora trovare un sostituto. La Gazzetta dello Sport riporta che Gianlorenzo Blengini potrebbe schierare Gaby Garcia, acquistato dall’università americana BYU, ma non è da escludere nemmeno un cambio di ruolo per Robertlandy Simon, che ha già giocato da opposto in passato con la maglia della Lube.

