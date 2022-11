Fédération Internationale de Volleyball) ha sorteggiato i gironi e il calendario del Mondiale per Club femminile 2022. La competizione, vinta l'anno scorso dal VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, club turco che potrà difendere il trofeo e contare anche sullo Antalya (Turchia) dal 14 al 18 dicembre 2022. L'unica squadra a rappresentare l'Italia sarà la Prosecco Doc Imoco Conegliano allenata da Daniele Santarelli, con le Pantere inserite nel Gruppo A insieme all'Eczacibasi (Turchia) della Dentil Praia Clube (Brasile). La FIVB () ha sorteggiato i gironi e il calendario del. La competizione, vinta l'anno scorso daldi coach Giovanni Guidetti, club turco che potrà difendere il trofeo e contare anche sullo sterminato talento di Paola Egonu , si giocherà sul tarafalex di(Turchia)2022. L'unica squadra a rappresentare l'Italia sarà laallenata da Daniele Santarelli, con leinserite nel Gruppo A insieme all'(Turchia) della superstar Tijana Boskovic e al(Brasile).

Gabi Guimaraes - miglior schiacciatrice ai Mondiali 2022 - e Zehra Gunes, è stata inserita nel Gruppo B e se la vedrà con Kuanysh Club (Kazakistan) e Gerdau Minas (Brasile), ma vanta già il ruolo di strafavorita per la vittoria finale. Di seguito, tutti i dettagli del torneo: calendario, quando e dove vederlo in TV e LIVE-Streaming. Se l'Eczacibasi potrà giocare la competizione in quanto club ospitante, il VakifBank ci arriva poiché squadra che h a vinto l'ultima CEV Champions League , proprio a spese dell'Imoco Conegliano. La stellare formazione, che oltre a Egonu comprende anche- miglior schiacciatrice ai Mondiali 2022 - e, è stata inserita nel Gruppo B e se la vedrà con(Kazakistan) e(Brasile), ma vanta già il ruolo di strafavorita per la vittoria finale. Di seguito,: calendario, quando e dove vederlo in TV e LIVE-Streaming.

I due gironi

GRUPPO A GRUPPO B Prosecco Doc Imoco Conegliano (Italia) VakifBank (Turchia) Eczacibasi Dynavit Istanbul (Turchia) Kuanysh Club (Kazakistan) Dentil Praia Clube (Brasile) Gerdau Minas (Brasile)

Il calendario completo

14 dicembre 2022, ore 14:30, Eczacibasi Dynavit Istanbul - Dentil Praia Clube

14 dicembre 2022, ore 17:30, VakifBank - Kuanysh Club

15 dicembre 2022, ore 14:30, Prosecco Doc Imoco Conegliano - Dentil Praia Clube

- Dentil Praia Clube 15 dicembre 2022, ore 18:00, VakifBank - Gerdau Minas

16 dicembre 2022, ore 14:00, Eczacibasi Dynavit Istanbul - Prosecco Doc Imoco Conegliano

16 dicembre 2022, ore 17:00, Gerdau Minas - Kuanysh Club

17 dicembre 2022, ore 14:30, prima semifinale

17 dicembre 2022, ore 18:00, seconda semifinale

18 dicembre 2022, ore 11:00, finale 3°/4° posto

18 dicembre 2022, ore 14:00, finale 1°/2° posto

Dove vedere il Mondiale per club

Per ora, tutte le sfide del Mondiale per Club saranno visibili in LIVE-Streaming e on-demand su volleyballworld.tv. Su Eurosport.it potrete invece trovare il LIVE-Blogging delle partite dei club italiani e approfondimenti post gara.

