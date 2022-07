Italvolley femminile si cinge il collo con una pesantissima medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo 2022. Nell'ormai "consueta" finale con la Turchia - visto che le due nazionali si sono affrontate per ben sei volte nell'atto conclusivo della competizione, con sole vittorie Azzurre - le pallavoliste allenate da coach Luca Pieragnolivincono col risultato di 3-1, trascinate dai 15 punti, a testa, della coppia formata da Sofia D'Odorico e Federica Squarcini. La centrale classe 200, nuova giocatrice dell'dominante a rete (55% di eccellenza in attacco) e trova anche 2 muri e altrettanti ace per una grande prova a 360°. Elena Perinelli si ferma invece a 14 punti (46% in attacco). Quello ottenuto al Palais Sports Hammou Boutlélis di Orano (Algeria) è un successo comunque frutto del grande gioco di squadra per una Nazionale piena di giovanissimo talento, che sconfessa completamente il k.o. patito con le turche nella fase iniziale di questi Giochi. Nella foto di esultanza, tricolore con dedica del gruppo a Terry Enweonwu, costretta alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro dopo l'infortunio subito nella sfida contro l'Algeria. Dopo lo splendido bronzo della Nazionale maschile , l'si cinge il collo con unaai. Nell'ormai "consueta" finale con la- visto che le due nazionali si sono affrontate per ben sei volte nell'atto conclusivo della competizione, con sole vittorie Azzurre - le pallavoliste allenate da coachcol risultato di, trascinate dai, a testa, della coppia formata da. La centrale classe 200, nuova giocatrice dell' Imoco Volley Conegliano , è(55% di eccellenza in attacco) e trova anchee altrettanti ace per una grande prova a 360°.si ferma invece a 14 punti (46% in attacco). Quello ottenuto al Palais Sports Hammou Boutlélis diè un successo comunque frutto delper una Nazionale piena di giovanissimo talento, che sconfessa completamente il k.o. patito con le turche nella fase iniziale di questi Giochi. Nella foto di esultanza, tricolore con dedica del gruppo a, costretta alladel ginocchio destro dopo l'infortunio subito nella sfida contro l'Algeria.

Intervista doppia De Gennaro-Sylla: "Siamo una squadra umile"

Queste le prime dichiarazioni rilasciate dal Presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, per celebrare l'oro delle Azzurre: "Siamo davvero felici per la medaglia d’Oro conquistata dalla nazionale azzurra femminile ai Giochi del Mediterraneo. A Luca Pieragnoli e alle sue ragazze vanno tantissimi complimenti, sono state capaci di battere un avversario di alto livello come la Turchia. Dopo la sconfitta nel girone non era facile immaginare di dominare la finale, e invece le nostre azzurre sono state fantastiche, sia a livello di gioco, sia per la grinta messa in campo".

