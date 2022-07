Continua la domenica da sogno per la pallavolo italiana. Dopo le vittorie agli Europei U18 dell'Italvolley femminile in Nations League , arriva anche il sigillo continentale per la Nazionale maschile under 22. Un risultato straordinario per un gruppo che si è trovato a dover rimontare una squadra forte come la Francia, chiudendo poi con il punteggio di 3-1 (24-26, 25-23, 25-22, 25-21).

Gli azzurri di coach Fanizza partono subito molto bene, mettendo pressione agli avversari con servizi di alta qualità ed iniziando a lavorare bene a muro. Sul vantaggio di 22-17, raggiunto grazie ad un attacco di Magalini, sembra solo una formalità gestire il finale di set. I francesi invece non mollano, si appoggiano su qualche errore degli azzurri e ribaltano lo score, andando a chiudere sul 24-26. Il secondo parziale inizia sui binari dell’equilibrio, tra due squadre molto efficaci nel cambio-palla. Lo strappo decisivo lo piazza l’Italia nel finale di set, riuscendo a portarsi in vantaggio sul 22-18 grazie a due ace consecutivi del palleggiatore Paolo Porro. Il punto che riporta in parità il conto dei set ce lo regala Coulet, tirando in rete il suo servizio.

Magalini mattatore

Guardando il terzo set, sembra di rivedere il primo. Gli azzurri, guidati ancora da un Magalini in grande giornata, marciano spediti verso il finale di set. La Francia, sotto anche 20-14, trova ancora la forza per tentare la rimonta, riportandosi anche a -1. Stavolta però ci pensano un attacco di Rinaldi ed un muro di Comparoni a ricacciare indietro gli avversari e a chiudere sul 25-22. Il quarto parziale è una vera e propria battaglia; si lotta per ogni singolo pallone, per ogni singolo punto. La Francia prova ad allungare sul 7-10 ma arriva pronta la reazione azzurra prima con Rinaldi e poi con Magalini. È proprio in quel momento che parte l’inarrestabile progressione azzurra, che scavano subito un solco importante. Due attacchi del solito Magalini concedono 3 match point all’Italia che concretizza subito grazie ad un fallo in palleggio nella metà campo francese.

Un inarrestabile Giulio Magalini ha chiuso il match con la bellezza di 26 punti, di cui 25 trovati in attacco. Fondamentale anche l’apporto di Tommaso Rinaldi con 12 punti, anche se con qualche errore di troppo nella prima parte della sfida. Grandi protagonisti del match anche i centrali Francesco Comparoni e Nicola Cianciotta, solidissimi a muro e sempre pronti per le alzate dell’ottimo palleggiatore Paolo Porro.

