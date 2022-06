regular season di Superlega 2021-22, lo schiacciatore brasiliano ha chiuso con 338 punti realizzati in 84 set giocati, tra cui 25 ace e 17 muri-punto, mettendo insieme il 50.6% di eccellenza in attacco e 20% di ricezione perfetta. Ai Playoff ha invece disputato soltanto 5 gare, a causa della squalifica durante la semifinale tricolore contro Perugia e dopo il caso con Dragan Travica che tiene ancora oggi banco, realizzando 62 punti col 52.4% di eccellenza offensiva e il 12% di ricezioni ++. Numeri alla mano, l'innesto per il club biancorosso è di quelli decisamente importanti, capaci di rilanciare ulteriormente le quotazioni di Piacenza non soltanto nel borsino del prossimo Scudetto, ma anche della Nelladi Superlega 2021-22, lo schiacciatore brasiliano ha chiuso conrealizzati in 84 set giocati, tra cui 25 ace e 17 muri-punto, mettendo insieme ilin attacco edi. Ai Playoff ha invece disputato soltanto 5 gare, a causa della squalifica durante la semifinale tricolore contro Perugia e dopo ilche tiene ancora oggi banco, realizzando 62 punti col 52.4% di eccellenza offensiva e il 12% di ricezioni ++. Numeri alla mano, l'innesto per il club biancorosso è di quelli decisamente importanti, capaci di rilanciare ulteriormente lenon soltanto nel borsino del prossimo Scudetto, ma anche della CEV Cup 2022-23

"Siamo particolarmente felici dell’arrivo di Leal, un giocatore importante e che alza ulteriormente il livello tecnico della nostra squadra. É uno dei giocatori più forti nel suo ruolo, passo dopo passo vogliamo continuare a crescere e nell’anno in cui faremo il nostro debutto anche in Europa vogliamo presentarci nel migliore dei modi. Non vedo l’ora di vedere all’opera questa squadra". Queste le dichiarazioni della presidentessa Elisabetta Curti, la quale ha fornito a coach Bernardi una squadra potenzialmente fortissima. Oltre ai già citati acquisti di Leal, Lucarelli e Simon, Piacenza ha ingaggiato anche Yuri Romanò, il nuovo opposto dell'Italvolley, con un accordo biennale, oltre a confermare Antoine Brizard (palleggiatore francese, oro olimpico a Tokyo 2020) ed Edoardo Caneschi (centrale italiano in rampa di lancio). Tra l'altro, pochi giorni fa la società ha annunciato anche l'arrivo di Alessandro Fei nel ruolo di direttore sportivo.

Primo tempo di Simon su alzata in bagher di De Cecco: che spettacolo!

