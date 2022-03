Non c'è praticamente storia nella seconda semifinale della Del Monte Coppa Italia 2022. L'Itas Trentino domina in lungo e in largo un Allianz Milano quasi irriconoscibile, trascinata da un Daniele Lavia sempre più leader, oltre che dallo spaziale lavoro a muro dei centrali gialloblù. Se lo schiacciatore azzurro, schierato ovviamente da "falso opposto" nell'ormai consueto schema di coach Angelo Lorenzetti, è di sicuro l'assoluto MVP della sfida, grazie a 19 punti (64% in attacco), la coppia formata da Srecko Lisinac e Marko Podrascanin tiene a percentuali praticamente irrisorie, per questo livello di competizione, qualsiasi attaccante avversario. Lisinac chiude infatti con 5 muri-punto (3 soltanto nel 1° set), anche se in presa diretta sono sembrati decisamente di più, e dà spettacolo al centro della rete, chiudendo praticamente ogni linea di attacco a Milano e mandando fuorigiri soprattutto Jean Patry. L'opposto francese, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020, è il grande assente dei primi due set e non riesce a incidere in questa semifinale, venendo peraltro sostituito da Yuri Romanò. Anche Paolo Porro, giovane palleggiatore (classe 2000) genovese, soffre non poco nel tentativo di velocizzare le sue aperture, soprattutto perché non aiutato da una ricezione milanese che va in crisi su qualsiasi turno in battuto dell'Itas.

Riccardo Sbertoli si conferma infatti a completo agio nell'innescare il braccio dei suoi centrali, facendosi però notare anche per dig incredibili e grandi letture difensive. Eterna classe invece per Kaiser chiude con 13 punti e alcune giocate incredibili, che fanno esaltare perfino il suo allenatore, pronto a invadere il taraflex per festeggiare il punto. A questa Itas Trentino non serve neppure la miglior versione di 6 marzo alle ore 15:00, con diretta TV su Rai Due. Il suo avversario odierno, nonché grande ex di questa sfida, si diverte e fa divertire il pubblico della Unipol Arena.si conferma infatti a completo agio nell'innescare il braccio dei suoi centrali, facendosi però notare anche pere grandi letture difensive.invece per Matey Kaziyski : ilchiude con 13 punti e alcune giocate incredibili, che fanno esaltare perfino il suo allenatore, pronto a invadere il taraflex per festeggiare il punto. A questa Itas Trentino non serve neppure la miglior versione di Alessandro Michieletto per raggiungere Perugia - che ha superato 3-1 Piacenza nella sua semifinale - in finale. L'atto conclusivo di questa Coppa Italia è previso per domenicaalle ore 15:00, con diretta TV su Rai Due.

Dominio a 360°, specialmente a muro (13-2). Si può riassumere in queste poche parole il 3-0 che l'Itas rifila a una Milano mai capace di mettere in difficoltà i gialloblù e praticamente in partita soltanto nelle battute iniziali di ogni set. La squadra allenata da Roberto Piazza soffre tremendamente i turni al servizio avversari, costringendo Porro ad alzare palla a cinque metri da rete e lo stesso tecnico a giocarsi la disperata carta dei cambi di diagonale (dentro anche il quasi trentanovenne Nicola Daldello) per ottenere qualche risultato. Lisinac e compagni non fanno però sconti, giocando la pallavolo che prediligono ed eseguendo alla perfezione il piano partita: tirare forte dai nove metri, facendo saltare la ricezione milanese, e chiudere la diagonale a Patry. L'opposto francese è praticamente il grande assente di questa sfida, chiudendo con soli 8 punti (e il % in attacco), anche se peggio di lui riesce a fare Yuki Ishikawa, il quale commette più errori (8) che punti realizzati (7) e finisce la sfida col 28% in attacco. Con una ricezione così in crisi, a Porro viene meno anche l'opzione al centro, peraltro già annacquata di per sé dalle qualità offensive di Matteo Piano. Il capitano milanese è sempre imprescindibile, anche per il ruolo di figura carismatica all'interno dello spogliatoio, ma ormai paga dazio contro tanti pari-ruolo avversari. Se a ciò si aggiunge che Barthelemy Chinenyeze non va oltre il 38% in attacco, si capisce bene quanto Milano abbia sofferto in questa gara.

numeri impressionanti: 13 muri-punto, 50% in attacco di squadra, 58% di ricezione positiva per Michieletto, 50-50% per Kaziyski inclusa la perfetta, ma soprattutto avversari tenuti al 33% offensivo. Gira praticamente tutto alla perfezione per la squadra di coach Lorenzetti, trascinata come già anticipato da Lavia ma capace comunque di veder emergere protagonisti diversi a seconda dell'evolversi di ogni singolo set. La finale contro la Sir Safety Conad Perugia sarà l'occasione per cancellare il doppio 0-3 incassato nella fase a gironi di CEV Champions League, ma anche per tentare di conquistare il secondo trofeo stagionale. In Dall'altro lato della rete, Trentino chiude con: 13 muri-punto, 50% in attacco di squadra, 58% di ricezione positiva per Michieletto, 50-50% per Kaziyski inclusa la perfetta, ma soprattutto avversari tenuti al. Gira praticamente tutto alla perfezione per la squadra di coach Lorenzetti, trascinata come già anticipato da Lavia ma capace comunque di veder emergerea seconda dell'evolversi di ogni singolo set. La finale contro la Sir Safety Conad Perugia sarà l'occasione per cancellare il doppio 0-3 incassato nella fase a gironi di CEV Champions League, ma anche per tentare di conquistare il secondo trofeo stagionale. In Supercoppa Italiana finì 3-1 su Monza , coi centrali protagonisti già allora. Bissare la vittoria e mettere un altro trofeo in bacheca, al netto delle resistenze che potrà opporre la super-Perugia di coach Grbic, sarebbe un bel viatico per riaffacciarsi poi anche sul taraflex europeo.

Il tabellino

Itas Trentino - Allianz Milano 3-0 (25-14; 25-20; 25-20)

Trentino : Kaziyski 13, D'Heer n.e., Michieletto 9, Sbertoli 2, Cavuto, Pinali n.e., Albergati n.e., Lavia 19, Zenger (L), Podrascanin 5, Lisinac 10, Sperotto n.e., De Angelis (L) n.e. All . Lorenzetti.

: Kaziyski 13, D'Heer n.e., Michieletto 9, Sbertoli 2, Cavuto, Pinali n.e., Albergati n.e., Lavia 19, Zenger (L), Podrascanin 5, Lisinac 10, Sperotto n.e., De Angelis (L) n.e. . Lorenzetti. Milano: Chinenyeze 6, Staforini (L) n.e., Daldello, Romanò 7, Maiocchi n.e., Patry 8, Piano 2, Mosca, Ishikawa 7, Djokic n.e., Porro 1, Jaeschke 7, Pesaresi (L). All. Piazza.

