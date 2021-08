"Sarai sempre nei nostri cuori".Paola Egonu saluta così l'amato nonno su Instagram. La pallavolista azzurra gli dedica un messaggio breve ma pieno di significato: "My home, my family, my culture". Tanti i messaggi di vicinanza per una campionessa da sempre legata alle sue radici.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport del 2017 si faceva riferimento a papà Ambi e mamma Sunday, ai due fratelli, Andrea e Angela, ai tredici zii di cui una suora in Vaticano, agli innumerevoli cugini e al nonno capo tribù in Nigeria. Paola Egonu rivelò:

"Certo, mio nonno ha un ruolo molto importante nella nostra famiglia/comunità. Il nostro villaggio è un cerchio con la casa della mia famiglia al centro. Tutte le altre case sono state costruite intorno, collegate a quella di mio nonno. Lui è la persona più importante; tutti vanno a chiedergli un consiglio, passano da lui per celebrare i momenti importanti. Tutto passa sempre attraverso di lui. Quando il nonno ha conosciuto mia nonna erano poveri ma voleva che i figli studiassero. Mio padre, il primogenito, a 20 anni si è preso il rischio di uscire dalla Nigeria per aiutare il resto della famiglia. Adesso stanno tutti bene e ognuno ha la propria casa. A proposito, lo sai che mio nonno ha una visione un po' 'fissa' della vita? Lui pensa che le ragazze non dovrebbero portare pantaloncini troppo corti e, infatti, gli dà fastidio l'abbigliamento pallavolistico".

