tre conferme eccellenti. Come dichiarato dalla nuova presidentessa del club canarino, Giulia Gabana, la società ha infatti deciso di proseguire negli accordi col palleggiatore brasiliano Bruno, lo Andrea Giani, quest'ultimo da pochi mesi Parigi 2024. Ai microfoni di Skysport24 Gabana è stata molto chiara: "Bruno e N'Gapeth sono i pilastri qui a Modena Volley e da loro, insieme a Giani, parte il nostro progetto per quest'anno. Siamo un po' in corsa, perché prima abbiamo dovuto assestarci come gruppo societario, adesso però il focus è solo per la squadra". Il progetto del Modena Volley nella Superlega 2022-23 riparte da. Come dichiarato dalla nuova presidentessa del club, la società ha infatti deciso di proseguire negli accordi col palleggiatore brasiliano, lo schiacciatore francese Earvin N'Gapeth e l'allenatore italiano, quest'ultimo da pochi mesi CT anche della nazionale francese in vista del bis olimpico ai Giochi casalinghi di. Ai microfoni diGabana è stata molto chiara: "".

gruppo giovane e futuribile. Modena ha infatti salutato Yoandy Leal - sempre vicino a Piacenza, con la Gas Sales Bluenergy che sembra Maarten Van Garderen, accasatosi invece alla Emma Villas Aubay Siena giusto qualche ora fa. Di nomi per il mercato dei canarini se ne sono fatti - e continuano a farsene - davvero tanti: l'ultimo, in ordine di tempo, pare essere l'opposto francese Jean Patry, il quale potrebbe lasciare Milano per approdare proprio a Modena nel gioco dei posto 2 che coinvolge anche Ivan Zaytsev e Adis Lagumdzija. A livello di taraflex, la certezza di avere in squadra ancora Bruno e N'Gapeth garantisce non poche opzioni a quello che sarà, molto probabilmente, un. Modena ha infatti salutato- sempre vicino a Piacenza, con la Gas Sales Bluenergy che sembra voler provare l'all-in per lo Scudetto nella prossima stagione - e lo schiacciatore, accasatosi invece alla Emma Villas Aubay Siena giusto qualche ora fa. Di nomi per il mercato dei canarini se ne sono fatti - e continuano a farsene - davvero tanti: l'ultimo, in ordine di tempo, pare essere l'opposto francese, il quale potrebbe lasciare Milano per approdare proprio a Modena nel gioco dei posto 2 che coinvolge anche

"Cercheremo di fare una squadra competitiva, equilibrata e che possa portare in alto il nome di Modena in Superlega - prosegue Gabana nella video-intervista - In questi due anni di pandemia, la mancanza di pubblico ha rappresentato un duro colpo perché qui a Modena i tifosi sono il nostro primo sponsor. Ne abbiamo sentito la mancanza e non dimenticheremo il loro atto di fede quando, durante la Pandemia, più di duemila persone hanno sottoscritto l'abbonamento pur sapendo di non poter venire a vedere la squadra. Questo è stato veramente amore e attaccamento alla maglia, perciò non smetteremo mai di ringraziarli". Tornando al mercato, Zaytsev parrebbe voler rimanere a Civitanova, anche se la Cucine Lube ha chiarito da tempo di voler puntare nel ruolo su Gabi Garcia Fernandez, mentre Lagumdzija potrebbe lasciare Piacenza a prescindere dall'arrivo di Leal.

