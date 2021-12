Se l'hanno definito il dream team della pallavolo mondiale, è anche per partite come questa. L'Imoco Conegliano domina l'esordio nel Mondiale per club femminile, surclassando 3-0 il Fenerbahce Opet Istanbul della nuova stellina Arina Fedorovtseva e volando a punteggio pieno nella Pool A. Paola Egonu è stellare, concentrata come non mai e capace di trovare diagonali profonde che la difesa avversaria non può contenere in alcun modo: al termine della gara sono ben 21 i punti dell'opposto azzurra, che realizza anche 3 ace e risulta davvero perfetta in attacco. Assieme alla stella dell'Italvolley, spicca anche la prova di una Kathryn Plummer sempre più indispensabile per coach Santarelli: la statunitense chiude con 13 punti (2 muri) ed è fondamentale nei pochi momenti di difficoltà della sua squadra. Altra grande prova in regia invece per Joanna Wolosz, perfetta anche a muro (5) e sempre pericolosa dai nove metri: la connection con Robin De Kruijf, per fast imprendibili, rimane un qualcosa di poetico.

Conegliano non fa cadere una palla: tuffo spettacolo di De Gennaro

L’inizio del 1° set è subito un duello a distanza tra Egonu e Fedorovtseva, con Plummer nel ruolo di dolce terzo incomodo per Conegliano. La diciassettenne russa del Fenerbahce passa sempre sopra al muro, anche in triplicazione, dell’Imoco, ma Paola non è da meno e tenta subito di ristabilire le gerarchie. Sul 7-6, il Prosecco Doc trova il break che costringe coach Terzic al timeout: Megan Courtney è spaziale in difesa, mentre Plummer non si ferma, neppure a muro, e le Pantere volano via. Il Fenerbahce incassa infatti quattro muri-punto consecutivi e il break di 8-0 si chiude soltanto per un errore dai nove metri di Courtney (15-6). Il set è praticamente compromesso per le “padrone di casa”, anche perché Egonu continua a martellare ad altezze siderali: quando non riesce a passare, l’opposto di Conegliano lavora molto bene sulle mani del muro turco e chiude con 9 punti nello straripante dominio delle Pantere. Se Paola è assoluta protagonista, Plummer (5) e la coppia De Kruijf-Wolosz (2 muri a testa) giocano una pallavolo sublime, con la palleggiatrice polacca che stravince il confronto con una Naz Aydemir Akyol non sempre precisa, specie nel gioco veloce al centro.

Se Anna Lazareva è completamente fuorigiri, Egonu continua a cercare zona 1 con diagonali lunghissime e non viene mai contenuta dal Fenerbahce. La squadra di coach Terzic soffre anche in ricezione e sbaglia molto in costruzione, ma stavolta il Prosecco Doc manca il colpo del k.o. anticipato e si fa raggiungere sul 7-7. Servono allora un gran lavoro di Egonu dai nove metri e di Wolosz a muro sulla parallela per il mini-break (5-1) su cui la panchina del club turco è costretta nuovamente a fermare il match col timeout. Il 2° set vede anche aumentare il gioco veloce di Conegliano, con Raphaela Folie molto brava ad anticipare il colpo per non dare punti di riferimento al muro avversario. Il turno al servizio di Fedorovtseva fa però malissimo alle Pantere, con Egonu che sembra uscire un po’ dalla partita, e frutta la nuova parità (15-15). Courtney sbaglia molto in attacco ed Egonu incassa il primo muro della sua gara, ma la Signora del volley mondiale si rifà subito in battuta con l’ace su Fedorovtseva per il 19-20. Neppure il braccio armato della zarina russa e un +3 nel momento clou della frazione possono però bastare contro questo dream team: Courtney torna a giocare benissimo sul muro scomposto del Fener e Wolosz si affida a Egonu per schiantare a terra i palloni che valgono il 2-0.

Plummer chiude il 1° set con una bomba in diagonale

La ricezione del Fenerbahce continua a soffrire molto, specie le battute in salto-flot di Wolosz (oltre alle solite bombe di Egonu), mentre Lazareva non riesce mai a incidere. Courtney sale in cattedra murando due volte la fast di Erdem Dundar e l’Imoco allunga sul 9-4 con una semplicità disarmante. Solo gli errori gratuiti impediscono alle Pantere di prendere definitivamente il largo già a metà 3° periodo, anche perché nel club turco a dovere unicamente la connection tra Aydemir Akyol e Fedorovtseva. Wolosz non ha neppure bisogno di servire Egonu, dal momento che Plummer è immarcabile e la fast di De Kruijf è un’assoluta certezza. Il 18-12 sembra essere come un macigno sulle speranze di rimonta della squadra di coach Terzic, anche perché Wolosz continua a divertirsi nel giocare veloce con le sue centrali mentre la coppia di bande statunitensi fa la differenza con grandissime giocate individuali. Fedorovtseva mette giù qualsiasi alzata e si conferma “next big thing” della pallavolo mondiale, ma da sola non può bastare. Sul 24-20 Conegliano ha un momento di flessione e sembra poter concedere un set alle avversarie, le quali salgono di colpi specialmente a muro. Ci pensa però Egonu a mandare i titoli di coda con l'ennesima diagonale-bomba di una partita giocata su livelli strepitosi. Miglior esordio sarebbe stato difficile da pronosticare. Venerdì, alle ore 13:30 italiane, la sfida al Dentil Praia Clube, che domani sarà di scena contro il Fenerbahce: in caso di successo pieno (3-0 o 3-1) del club turco, per l'Imoco sarebbe certezza del 1° posto nella Pool A, con buone probabilità di evitare il VakifBank Istanbul di coach Guidetti in semifinale.

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Fenerbahce Opet Istanbul 3-0 (25-12; 25-23; 25-23)

Conegliano : Caravello (L), Plummer 13, Courtney 7, Butigan, De Kruijf 7, Folie 6, Omoruy n.e., De Gennaro (L), Vuchkova n.e., Frosini, Gennari, Wolosz 5, Sylla n.e., Egonu 21. All . Santarelli.

: Caravello (L), Plummer 13, Courtney 7, Butigan, De Kruijf 7, Folie 6, Omoruy n.e., De Gennaro (L), Vuchkova n.e., Frosini, Gennari, Wolosz 5, Sylla n.e., Egonu 21. . Santarelli. Istanbul: Orge (L), Lazareva 12, Baskir, Cetin, Babat 3, Ismailoglu 3, Fedorovtseva 18, Aydemir Akyol 1, Ana Cristina 1, Erdem Dundar 6, Popovic 2, Kurt n.e., Yuzgenc n.e., Unal n.e.. All. Terzic.

