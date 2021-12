Se nel volley contemporaneo commetti un'infinità di errori in battuta - primo fondamentale - e non riesci quasi mai a far male col gioco veloce al centro (aspetto chiave dell'attacco con ricezione positiva), allora le chance di vittoria diminuiscono sensibilmente. È quanto successo durante la finale del Mondiale per Club, in cui la Cucine Lube Civitanova è stata surclassata (0-3) a 360° da un Sada Cruzeiro sicuramente ingiocabile, ma favorito non poco dai tantissimi errori commessi dai cucinieri. Trascinato dalla sublime regia di Fernando Kreling, oggi assoluto vincitore del duello a distanza con Luciano De Cecco, il club brasiliano ritorna così sul tetto del mondo a distanza di cinque anni dall'ultima affermazione, avvenuta peraltro sempre a Betim. Per la Lube un k.o. che fa male, anche se la stagione è ancora lunghissima e di trofei in palio ce ne sono ancora tre (Coppa Italia, Champions e Scudetto); certo, incassare uno 0-3 così lampante - al netto ovviamente delle pesanti assenze, con Osmany Juantorena rimasto a guardare dalla panchina tutto il match e Ivan Zaytsev inserito a intermittenza nel momento in cui Gabi Garcia è andato completamente fuorigiri - può lasciare qualche strascico, anche se Civitanova è squadra talmente esperta da poter evitare qualsiasi contraccolpo di sorta. Per il Sada continua invece la rincorsa all'Itas Trentino nel medagliere del torneo: si tratta infatti della quarta affermazione, una in meno del record detenuto dal club gialloblù, 3° in questa edizione.

Impossibile giocare contro questo Sada, specie se dai nove metri si regalano ben 25 punti: tanti sono infatti gli errori al servizio della Lube, con la squadra di coach Blengini che non riesce mai a impensierire la ricezione dei "padroni di casa" - che torcida al Ginásio Divino Braga, tanto da mandare in confusione perfino il 1° arbitro, il greco Epaminondas Gerothodoros, autore di qualche chiamata mal digerita dai cucinieri - e consente a Kreling di giocare come vuole e con chi vuole. La coppia di centrali Isac-Otavio fa letteralmente un altro sport rispetto ai pariruolo avversari, con un Robertlandy Simon stranamente opaco (non inganni il 75% in attacco, con 7 punti) e un Simone Anzani mai in grado di fare la differenza. De Cecco non viene sorretto dalla ricezione - ma che partitona di Fabio Balaso, forse l'ultimo ad arrendersi insieme a Marlon Yant Herrera - ma è anche "tradito" dai suoi centrali, i quali ci provano ma hanno davvero poche armi da opporre allo strapotere fisico-atletico della coppia brasiliana. Il che, a più ampio spettro, spiega perché il Brasile sia sempre la Nazionale favorita in qualsiasi competizione, specie se, oltre a loro, sia ancora in attività anche Lucas Saatkamp.

Se Yant Herrera supera a pieni voti l'esame di maturità, diventando punto di riferimento, soprattutto in pipe, per De Cecco, Gabi Garcia Fernandez finisce fuorigiri fin dal 1° set e non riesce mai a trovare continuità, salvo qualche sprazzo di talento nel 3°. Zaytsev prova a dargli il cambio, ma è una versione lontana da quella migliore dello Zar e la Lube non può pescare soluzioni alternative dalla panchina. In partite simili bisogna solamente riconoscere il valore dell'avversaria, complimentarsi, rititarre la medaglia e ripartire, già da domani, facendo tesoro di questa lezione: senza battuta precisa e 1° tempi, anche una squadra forte, esperta e versatile come Civitanova perde oltre il 50% del proprio potenziale.

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova - Sada Cruzeiro 0-3 (17-25; 22-25; 23-25)

Civitanova : Gabi Garcia 11, Kovar 1, Sottile, Marchisio (L), Juantorena n.e., Jeroncic n.e., Balaso (L), Lucarelli 9, Zaytsev 1, Diamantini 1, Simon 7, De Cecco 2, Anzani, Yant Herrera 11. All . Gianlorenzo Blengini.

: Gabi Garcia 11, Kovar 1, Sottile, Marchisio (L), Juantorena n.e., Jeroncic n.e., Balaso (L), Lucarelli 9, Zaytsev 1, Diamantini 1, Simon 7, De Cecco 2, Anzani, Yant Herrera 11. . Gianlorenzo Blengini. Cruzeiro: Oppenkoski n.e., Joao De Deus (L), Rodrigues Pinto 6, Loh n.e., Rech n.e., Wallace 9, Batista, Leao 8, Isac 6, Kreling, Kehl Bauer (L), Resley Rosa, Provensi, Miguel Angel 12. All. Augusto Ferraz Filipe.

