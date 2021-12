Itas Trentino si rialza! Dopo la sconfitta nella semifinale del Mondiale per club Lorenzetti riparte con un secco 3-0 contro i brasiliani del Funvic Taubatè. Triplo 25-18 e arriva, quantomeno, il 3° posto nella competizione che avrà il suo epilogo nella notte con la finale tra Lube Civitanova Matey Kaziyski entra a referto con 17 punti, 16 ne fa Lavia. Meno brillante Michieletto che ne fa comunque 10. L'si rialza! Dopo la sconfitta nella semifinale del Mondiale per club contro Civitanova , la formazione di Angeloriparte con un secco 3-0 contro i brasiliani del Funvic Taubatè. Triplo 25-18 e arriva, quantomeno, il 3° posto nella competizione che avrà il suo epilogo nella notte con la finale tra Lube Civitanova e Sada Cruzeiro . Alla vigilia si era mormorato di un possibile turnover per la squadra trentina, ma Lorenzetti non fa sconti e mette sul parquet la formazione titolare per portare a casa questa medaglia.entra a referto con 17 punti, 16 ne fa. Meno brillanteche ne fa comunque 10.

Buon approccio alla partita nonostante la stanchezza accumulata in questa trasferta. Il primo set va via liscio e, dopo le prime battute, la squadra italiana si ritrova già sul 14-8, per poi concludere con un 25-18 veramente senza storie. Anche nel secondo set Trento cerca di andare in fuga, ma questa volta il Funvic Taubatè si fa trovare pronto grazie al gioco al centro. 11-8, ma il muro è la carta vincente di Trento che riprende di nuovo un buon margine. Un ace di Lavia lancia la fuga e arrivano alla fine due free ball a regalare il nuovo 25-18.

Andati via due set, facili facili, i brasiliani provano almeno a portare a casa un parziale. Buona partenza del Funvic che va sul 5-3, ma in battuta l'Itas manda in tilt la squadra avversaria e si arriva in un lampo sul 16-9. Arrivati a quel punto, è solo gestione per Trento che sfrutta altri errori per chiudere la partita, ancora sul 25-18.

Tabellino

Funvic-Trentino Itas 0-3 (18-25, 18-25, 18-25)

FUNVIC: Gabriel 2, Yudi 4, Gasman 10, Radke 2, Krauchuk 12, Brito 5, Thales (L); Capalbo 5, Joao Mossa, Garcia. N.e. Ludegards, Riad, Roque e Symon. All. João Conceição

TRENTINO ITAS: Kaziyski 18, Lisinac 5, Lavia 18, Michieletto 10, Podrascanin 3, Sbertoli 3, Zenger (L); Pinali. N.e. D’Heer, Cavuto, Albergati, Sperotto, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti

ARBITRI: Ramirez Ortiz (Repubblica Dominicana) e Macias (Messico)

