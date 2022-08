Pallavolo

Pallavolo, Mondiali - Fabio Balaso: "Italia giovane ma talentuosa, faremo bene. Ecco i miei segreti”

PALLAVOLO, MONDIALI 2022 - Fabio Balaso, libero della Nazionale, in esclusiva a Eurosport.it. "Il mio ruolo è sottovalutato, ma sempre più fondamentale per tutti i meccanismi di squadra. La comunicazione è un aspetto chiave per il libero, così come le competenze. Lavoro sempre per migliorare. Questo nuovo ciclo dell'Italia è giovane e talentuoso, possiamo fare una bella rassegna iridata".

00:02:33, un' ora fa