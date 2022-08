Italvolley di coach Fefè De Giorgi è al lavoro nel ritiro di Cavalese, dove gli Azzurri stanno preparandosi in vista dei prossimi Mondiali. Nel gruppo della Nazionale, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e da altre autorevoli fonti, non ci sarebbe più lasciato il ritiro dopo aver ricevuto comunicazioni da De Giorgi stesso. L'allenatore avrebbe infatti dichiarato allo Zar l'importanza di non avere in gruppo una riserva "troppo ingombrante" nel ruolo di opposto, dal momento che Yuri Romanò ha da tempo conquistato i gradi di titolare. L'di coachè al lavoro nel ritiro di Cavalese, dove gli Azzurri stanno preparandosi in vista dei prossimi Mondiali. Nel gruppo della Nazionale, secondo quanto riportato dae da altre autorevoli fonti, non ci sarebbe più Ivan Zaytsev , il quale ha giàdopo aver ricevuto comunicazioni da De Giorgi stesso. L'allenatore avrebbe infatti dichiarato allol'importanza di non avere in gruppo unanel ruolo di opposto, dal momento cheha da tempo conquistato i gradi di titolare.

Che Romanò sarebbe stato il titolare anche nella prossima rassegna iridata era ormai chiaro a tutti, anche considerando il suo ruolo e la sua importanza nell'ultima VNL. Che Zaytsev potesse invece restare fuori dai convocati, peraltro già agli inizi di agosto, è invece sorpresa non di poco conto. Lo Zar non sta certo vivendo il periodo più fulgido della sua carriera, ma rimane un giocatore capace di fare la differenza anche a quasi 34 anni d'età. Il tempo è però tiranno per tutti, perfino per uno dei più iconici pallavolisti Azzurri degli ultimi vent'anni, mentre il ricambio generazionale voluto da De Giorgi ha già dato frutti importanti e, a oggi, pare destinato al compimento definitivo.

