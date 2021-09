E’ poker di finali consecutive per l’Italia di Marco Mencarelli che, dal 2015, non manca mai all’appuntamento con l’atto conclusivo del Mondiale Under 18. Stavolta c’era un motivo in più per vincere la semifinale contro gli USA che sono stati l’unica squadra, negli ultimi sei anni, a battere l’Italia in questa manifestazione, nella finale del 2019, al tie break. Stavolta è andata diversamente e l’Italia, a Durango, in Messico, ha travolto con un secco 3-0 (25-23, 25-18, 25-22) la formazione a Stelle e Strisce e i parziali, a parte il primo, non rendono l’idea dell’andamento di un match che le azzurre hanno dominato, subendo però in tutti e tre i parziali dei break pesanti sotto la pressione della battuta avversaria, a sprazzi molto efficace.

Una vittoria di squadra e una tattica che si è rivelata vincente, quella scelta da Marco Mencarelli che ha deciso di non puntare fin da subito sulle sue attaccanti fin qui più forti, Giuliani e Ituma, marcatissime dal muro avversario, chiamando in causa grazie alla precisione di Passaro in regia, più spesso del solito, l’opposta Viscioni, che si è fatta trovare prontissima, e la centrale Acciarri, grande protagonista soprattutto a muro e in battuta. E proprio con il muro le azzurre hanno trovato i punti decisivi nel primo set, tiratissimo, mentre dal secondo parziale in avanti, è stata Ituma a prendere per mano la squadra italiana e a interpretare perfettamente il ruolo di punto di riferimento in attacco, con Giuliani che, invece, solo nel finale si è sciolta in attacco, non mancando però di dare il suo apporto in ricezione.

Formazioni annunciate in avvio e primo set sull’altalena con avvio equilibrato e primo break importante a favore delle azzurre che, sotto 10-12, si portano avanti 15-12 grazie al muro. Le statunitensi rispondono con gli interessi grazie al servizio e a una letale Wucherer in attacco e, con un parziale di 0-6, si portano avanti 15-18. L’Italia non si scompone, ritrova il cambio palla e si mette all’inseguimento, fino al 21 pari firmato da Viscioni. Prima un muro, poi due attacchi vincenti di Ituma che si scioglie dalla emozione iniziale al momento giusto e infine un attacco di Viscioni sopra al muro regalano all’Italia il primo set: 25-23.

Nel secondo parziale, dopo un avvio equilibrato, l’Italia spicca il volo. Sono due muri di Acciarri a suonare la carica (12-9) e poi non c’è più partita fino al 20-10 con Ituma che picchia forte da tutte le parti del campo e le statunitensi che vanno in tilt. L’Italia ci mette un pizzico di sale nel finale subendo un altro break di 0-5 (23-18) ma un attacco di Giuliani e un fallo delle statunitensi regalano il set alle azzurre: 25-18.

Nel terzo set l’Italia si concede un attimo di relax e si trova sotto 7-11 subendo gli attacchi di Chicoine, subentrata nel secondo set. Le azzurre rialzano la testa e, in un baleno, tra muri, attacchi di Ituma e servizi ficcanti, si trovano avanti 18-12 (break di 11-1). La squadra Usa prova a rialzarsi e riesce a sfruttare il “solito” black out azzurro per portarsi sul 22-19 ma nel finale le azzurre tengono a distanza di sicurezza le rivali e ci pensa proprio lei, Ituma a chiudere il match con il punto del 25-22.

Ituma chiude come ieri nei quarti, da top scorer con 22 punti all’attivo, 13 punti per Viscioni e 8 per Acciarri. In casa Usa l’unica in doppia cifra è la banda Wucherer con 15 punti. L’appuntamento è per domani notte, alle 3 ora italiana, per la sfida che vale l’oro contro la Russia.

