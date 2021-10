tra poco il report completo...

Che rimonta, che squadra! E dire che questa Italia ci aveva fatto tremare, con la Polonia che aveva vinto con merito i primi due set con un doppio 25-20. Poi il ct Angiolino Frigoni è riuscito a dare la giusta carica dalla panchina ma, soprattutto, la svolta è arrivata dal solito Alessandro Michieletto che ha spinto i suoi compagni a dare di più. Lui li ha presi per mano: terzo set a dir poco dominato, poi la rimonta si è completata col 25-20 del quarto set e il 15-12 al tiebreak (con vantaggio iniziale di 7-1). Solo vittorie per gli azzurri in questa rassegna giovanile, ora manca solo l'ultimo atto, contro la fortissima Russia che ha spazzato via l'Argentina in tre set. L'obiettivo è ovviamente l'oro, dopo la beffa di due anni fa nella finale contro l'Iran.

