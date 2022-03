Un'altra finale, dopo quella di inizio stagione in Supercoppa Italiana. Stavolta, la Vero Volley Monza vuole però sollevare al cielo la CEV Cup 2021-22, forte anche del 3-0 conquistato nella sfida dell'Arena. Mercoledì 23 marzo, dalle ore 20:30, con diretta TV su Eurosport 2 e LIVE-Streaming su Discovery+, la squadra di coach Eccheli sarà impegnata in Francia, a Tours, per difendere quel risultato e tentare di mettere in bacheca il primo trofeo in 14 anni di storia - dalla fondazione del Consorzio Vero Volley - ma l'impresa sarà ardua. Non inganni infatti il netto k.o. rimediato nella gara d'andata da un Tours VB che, in precedenza, aveva saputo peraltro eliminare una delle favoritissime, la Modena di coach Giani, negli ottavi di finale.

Donovan Dzavoronok (18 punti e 61% in attacco) e Georg Grozer (15) hanno fatto la differenza a 360°, con Monza capace di dominare a muro (13 realizzati, 1 solo incassato) e tenere botta anche in ricezione. In questa CEV Cup i rosablù hanno perso soltanto una partita - l'andata delle semifinali contro lo Zenit Kazan (1-3), club russo poi estromesso dalla competizione per via delle regia di Santi Orduna, la Vero Volley vuole così replicare quanto di buono fatto il 16 marzo scorso e regalare ai propri tifosi la gioia di un trofeo europeo, prima di gettarsi nell'avventura Cucine Lube Civitanova nei quarti di finale (serie al meglio delle 3 partite). Nel 3-0 dell'andata (18 punti e 61% in attacco) e(15) hanno fatto la differenza a 360°, con Monza capace di(13 realizzati, 1 solo incassato) e tenere botta anche in ricezione. In questa CEV Cup i rosablù hanno- l'andata delle semifinali contro lo(1-3), club russo poi estromesso dalla competizione per via delle decisioni congiunte di FIVB e CEV - e conccesso soltanto altri 3 set in sette diverse partite. Trascinata dalla sapiente, la Vero Volley vuole così replicare quanto di buono fatto il 16 marzo scorso e regalare ai propri tifosi la gioia di un trofeo europeo, prima di gettarsi nell'avventura Playoff di Superlega , che comincerà affrontando lanei quarti di finale (serie al meglio delle 3 partite).

Mattone in parallela di Grozer: Monza apre bene

La finale di ritorno di CEV Cup in diretta TV e LIVE-Streaming

Tours VB - Vero Volley Monza: mercoledì 23 marzo, ore 20:30. Diretta TV su Eurosport 2 e LIVE-Streaming su Discovery+. Telecronaca di Fabrizio Monari, commento tecnico di Paolo Cozzi.

Il cammino di Monza in CEV Cup

Fase Andata Ritorno Sedicesimi di finale 3-1 @Mladost Zagabria 3-1 vs Mladost Zagabria Ottavi di finale 3-0 @SK Ankara 3-0 vs SK Ankara Quarti di finale 3-0 @CDV Guaguas Las Palmas 3-1 vs CDV Guaguas Las Palmas Semifinali 1-3 vs Zenit Kazan Vittoria per ritiro dello Zenit Kazan Finale 3-0 vs Tours VB

Highlights: Monza-Tours 3-0

Pallavolo Highlights: Monza-Tours 3-0 17/03/2022 A 00:04