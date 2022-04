Manca ancora l'ufficialità della FIVB, ma dalla Polonia sono sicuri: i Mondiali maschili 2022, in programma dal 26 agosto all'11 settembre, si disputeranno in Polonia e Slovenia. Si tratta della seconda edizione, nel giro di otto anni, organizzata in Polonia dopo quella del 2014, in cui Wilfredo Leon e compagni vinsero peraltro il primo dei due ori consecutivi grazie al 3-1 sul Brasile. In Slovenia si terrà metà delle Pool della fase a gironi, mentre tutta la fase a eliminazione diretta dovrebbe giocarsi in Polonia, stando ai rumor rilanciati da alcuni portali specializzati e a quanto riportato su Wikipedia (che in materia non è certamente fonte primaria, ma raramente sbaglia in queste situazioni).

La Polonia, una tra le nazionali favorite per la vittoria finale, avrà così la possibilità di vincere il 3° oro iridato davanti al proprio pubblico, tentando così di aggiungersi a Italia (1990-1998) e Brasile (2002-2010) quale nazionale capace di vincere i Mondiali per tre volte di fila. Gli Azzurri di coach Fefè De Giorgi daranno però filo da torcere a qualsiasi avversaria, anche se la concorrenza è agguerritissima. Oltre alla Polonia, spiccano anche l'eclettica Argentina, l'eterno Brasile, la Francia olimpionica di Earvin N'Gapeth, un Team USA in ricostruzione oltre a tante potenziali outsider da non sottovalutare (tra cui i "padroni di casa" della Slovenia).

Ad

La notte magica di Michieletto contro Perugia: i colpi più belli

CEV Champions League Scambio meraviglioso tra Trentino e Perugia: decide Michieletto 07/04/2022 A 22:01

Gruppo E, insieme a Canada, Turchia e Cina. Un avvio abbordabile per l'Italvolley di De Giorgi, ma senza sottovalutare squadre comunque ostiche e ben preparate. Dopo medaglia d'oro che manca da ormai ventiquattro, lunghissimi, anni. Dopo la rassegna iridata femminile, anche quella maschile trova una definitiva ubicazione, attendendo però ancora i calendari. Già certa invece la Pool della fase a gironi in cui sarà inserita l'Italia: trattasi del, insieme a. Un avvio abbordabile per l'Italvolley di De Giorgi, ma senza sottovalutare squadre comunque ostiche e ben preparate. Dopo l'oro agli Europei 2021 , gli Azzurri vorranno però ben figurare anche nella rassegnata iridata, alla ricerca di una, lunghissimi, anni.

CEV Champions League Trentino fa l'impresa e batte Perugia: è finale di Champions! 07/04/2022 A 21:31