Una settimana d'attesa e poi inizierà la nuova stagione del volley femminile. Domani, a Modena, un primo assaggio con la Supercoppa tra la vincitutto Imoco Conegliano e l'eterna rivale Igor Novara. Paola Egonu, dopo la vittoria dell'Europeo con la Nazionale, ha parlato con i media. Ecco le sue parole. "L'incontro con il presidente Mattarella è stato emozionante. Miglior giocatrice dell'anno? Non è una cosa cui ho pensato molto. Volevo vincere con la squadra. Eravamo felicissime, soprattutto dopo la delusione olimpica. Nel primo set contro la Serbia mi tremavano le gambe, dico la verità, poi piano piano siamo entrate nella trance della gara e non ho sentito più niente".

Sarà una stagione molto interessante e non vedo l'ora di giocare di nuovo in campionato

Pallavolo Mondiali 2022: Italia nel girone con Canada, Turchia e Cina 17 ORE FA

La stagione con Conegliano

"Sarà una stagione molto interessante e non vedo l'ora di giocare di nuovo in campionato. Le squadre forti sono molte e non credo che sia così scontato vincere per noi. Penso di dover migliorare ancora tanto. In realtà non si smette mai di imparare. Lo vedo anche nelle mie compagne di squadra. Non ci si annoia mai, siamo determinate e cerchiamo di arrivare alla perfezione".

I tifosi

"Ci siamo abituate al silenzio, ma non vedo l'ora di sentire di nuovo i tifosi che tifano per noi. Sarà bellissimo. Sono felice che ritorni più o meno come prima. L'attenzione ci sarà comunque sempre per evitare il contagio".

Portare la bandiera del CIO

"Un onore grandissimo. Mi hanno fatto indossare uno stupendo kimono bianco, che purtroppo non ho potuto tenere. Hanno scelto me per rappresentare tutti gli atleti olimpici, non era scontato. Spero di aver trasmesso emozioni pure. La notte di Tamberi e Jacobs? Ero al villaggio olimpico. Con gli azzurri degli altri sport ci siamo radunati nella hall della palazzina dell’Italia per tifare insieme. Vivere la doppia emozione in una dimensione di squadra, di Italia, è stata una sensazione unica".

Wonder Woman

"Oh sì che l’ho capita. Ho capito che non dipende tutto da me, che non posso fare tutto io. Quello che so fare meglio nel volley è attaccare: il compito che do a me stessa, cioè, è risolvere tutte le situazioni. Ma non può sempre funzionare: sono l’ingranaggio di una squadra, non sono Wonder Woman. Ecco perché sono convinta che Tokyo sia stata una batosta utile per crescere".

Sabato la Supercoppa

"Sono tornata a Conegliano fisicamente a posto ma mentalmente stanca. Una stagione sempre a giocare, senza vacanze, pesa. L’altro giorno, durante l’allenamento, ho avuto un attacco di panico. Non il primo, non l’ultimo. L’ansia che sale, la tachicardia, il respiro che si fa difficile. Io, poi, non mostro niente: mi tengo tutto dentro. Monica De Gennaro, il nostro libero, è una ragazza molto sensibile: si è accorta di quello che mi stava succedendo, ha fermato l’allenamento. Siediti, mi ha detto, torna in spogliatoio. Ma io mi conosco: se mi fermo vedo tutto nero ed è peggio. Sono momenti che arrivano e se ne vanno, sono lunatica, non ho un carattere facile. Mi sveglio depressa e poi divento super solare, o viceversa. Cristina Chirichella mi chiama Sunshine!".

Le sensazioni

"A Conegliano mi sento a casa, tutti sono molto accoglienti, nessuno mi fa sentire sbagliata. Apprezzo ancora la pallavolo: è la mia vita, lo sarà a lungo. Se mi sento solo pallavolista e va male, però, lo vivo come un fallimento. Invece io sono molto di più di una giocatrice di volley: ho altri hobby e passioni, ho amore da dare, farò altri piercing (ne ho tre) e tatuaggi (13), condurrò una puntata delle "Iene" in tv, per i miei 23 anni regalerò a Noir un altro cagnolino, sarà bianco e lo chiamerò Ice. Sono il volley, ma non solo. Ogni tanto lo devo ricordare a me stessa".

Egonu: "Siamo tanto squadra, l'unione ci sta aiutando"

Pallavolo Julia Ituma: l'U18 sulle orme di Paola Egonu 18 ORE FA