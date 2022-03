Grandissimo spettacolo nella prima semifinale della Del Monte Coppa Italia 2022. Sir Safety Conad Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza danno vita a una partita bellissima, caratterizzata da tanti exploit individuali ma anche da organizzazioni di squadra da veri e propri top team. Ad aggiudicarsi la vittoria 3-1 e quindi la finale in programma domenica 6 marzo alle ore 15:00 è la squadra allenata da Nikola Grbic. Trascinata dal solito Wilfredo Leon (26 punti col 55 % in attacco), autore peraltro di un devastante turno in battuta nelle fasi calde del 3° set, Perugia fatica comunque molto per avere la meglio di una Piacenza che ribalta quantomeno i pronostici. Coach Bernardi sfrutta al meglio le rotazioni a sua disposizione, richiamando Adis Lagumdzija, dopo averlo scelto quale opposto titolare, e dando spazio dal 2° set a Francesco Recine (10) e Toncek Stern (16).

Matt Anderson (18) è sontuoso con diagonali strettissime, pipe precise e giocate di capitale importanza nei momenti clou del match. Fondamentale anche l'impatto a muro di Sebastian Solé (12, con 4 muri-punto), specialmente nell'ultimo set, oltre alla solita essenzialità con 1° tempi velocissimi e precisi. La coppia svolta letteralmente la partita, con lo schiacciatore azzurro praticamente perfetto sia da posto 2 che da posto 4 anche se molto sofferente in ricezione, ma il talento dei Block Devils è debordante. Simone Giannelli dirige con lucidità l'orchestra, come sempre del resto, mentre

Una Final Four di Del Monte Coppa Italia che si apre anche all'insegna delle novità regolamentari. Da questa partita è infatti prevista un'innovazione delle tecniche di gioco: i pallavolisti avranno soltanto 15 secondi per effettuare il servizio dopo la fine dell'azione precedente (il tempo trascorso è visibile su apposti 4 led posizionati agli angoli del campo). Ai sensi della regola 12.4.4 "il giocatore al servizio deve colpire la palla entro gli 8” seguenti il fischio di autorizzazione del 1° arbitro", ma soltanto in caso di interruzioni di gioco regolamentari (sostituzioni e tempi di riposo) o situazioni eccezionali (infortuni, richiesta di chiarimenti all’arbitro, provvedimenti disciplinari, richiesta di video check, asciugatura del taraflex). Nel caso in cui il servizio venga effettuato oltre il tempo limite di 15 secondi, la squadra subirà un richiamo a fine azione (non cumulabile con nessun'altra tipologia di richiamo); in caso di altro ritardo, sempre nel corso di ogni singolo set, la squadra verrà sanzionata con la perdita del servizio.

La Piacenza più continua dell'anno costringe Perugia a uno sforzo extra per centrare la finale di Coppa Italia 2022. Trascinata soprattutto dalla coppia olimpionica formata da Antoine Brizard e Thibault Rossard, la squadra allenata da Lorenzo Bernardi gioca alla pari tre set su quattro e tenta l'impresa, confermando di essere comunque un gruppo di altissimo livello e formato da importanti talenti. Il palleggiatore francese si conferma fenomenale dai nove metri, realizzando 3 ace consecutivi in apertura di match, e molto intelligente nelle scelte di alzata per i compagni. Rossard, suo connazionale ma di ruolo schiacciatore, dimostra invece di essere un pallavolista molto tecnico e abile nel giocare col posizionamento del muro avversario. Al netto della coppia transalpina, la Gas Sales Bluenergy beneficia anche del cambio nel ruolo di opposto a fine 1° set, con Stern a sostituire Lagumdzija e diventare punto di riferimento dell'attacco piacentino. Perugia però è autentico dream team, capace di vincere 3-1 anche in un pomeriggio in cui la battuta (primo fondamentale nella pallavolo contemporanea) non manda in crisi la ricezione avversaria fino al termine del 3° set, a differenza di quanto fa invece Piacenza. Non inganni la differenza percentuale in ricezione (41% di positiva per la squadra di Grbic, 35% di Piacenza), dal momento che oggi Brizard e compagni hanno forse offerto la miglior prova stagionale dai nove metri.

La gestione di Giannelli è come sempre perfetta, per quanto il gioco coi centrali non sia mai stata una delle soluzioni preferite dall'alzatore azzurro. In una sfida in cui non c'è praticamente bisogno di inventare e risultare eclettici, Giannelli è preciso e intelligente nell'affidarsi, a rotazione, ai suoi schiacciatori e nel tenere comunque in ritmo un Kamil Rychlicki a corrente alterna. Al resto ci pensano il talento e la mentalità vincente dei vari Anderson, Leon e Solé, pallavolisti che hanno vinto praticamente tutto in carriera e che puntano a una stagione costellata di successi anche con la maglia della Sir Safety Conad.

Ai microfoni di Rai Sport, Grbic è polemico per la nuova regola dei 15 secondi: "Esperimento fallito e da non attuare in una competizione come la Coppa Italia. A fine 3° set ho dovuto far finta che fosse necessario asciugare il taraflex e, guarda caso, Wilfredo Leon ha trovato il break col turno in battuta. Avrei preferito che questa regola venisse applicata e provata in una giornata di Superlega ma così, senza averla potuta provare prima, spero che sia un esperimento fallito".

Il tabellino

Sir Safety Conad Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-22; 23-25; 25-23; 25-18)

Perugia : Anderson 18, Ricci 1, Dardzans n.e., Travica, Ter Horst n.e., Giannelli 4, Rychlicki 8, Leon 26, Piccinelli (L) n.e., Solé 12, Russo n.e., Colaci (L), Plotnytskyi, Mengozzi 3. All. Grbic.

: Anderson 18, Ricci 1, Dardzans n.e., Travica, Ter Horst n.e., Giannelli 4, Rychlicki 8, Leon 26, Piccinelli (L) n.e., Solé 12, Russo n.e., Colaci (L), Plotnytskyi, Mengozzi 3. All. Grbic. Piacenza: Lagumdzija 3, Russell 3, Recine 10, Catania (L) n.e., Stern 16, Brizard 7, Tondo, Antonov, Rossard 16, Scanferla (L), Cester 4, Pujol n.e., Holt 4, Caneschi 1. All. Bernardi.

