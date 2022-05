prossima stagione, con diversi movimenti di mercato. Tra le squadre più attive, indubbiamente la Gas Sales Bluenergy Piacenza, sicura di tornare a giocarsi anche una competizione europea (la CEV Challenge Cup) grazie al successo per 3-1 sul Top Volley Cisterna nella finale dei Playoff Challenge. Quasi certa la separazione in panchina da coach Lorenzo Bernardi, sarà rivoluzione anche per quanto riguarda il roster dei Lupi biancorossi. Gli addii importanti di Maxwell Holt (centrale USA), Aaron Russell (schiacciatore statunitense), Toncek Stern (opposto sloveno) saranno però compensati, stando a diversi rumor di mercato e alcune conferme dei diretti interessati, da innesti eccellenti. La Superlega 2021-22 si è conclusa da qualche giorno, con lo Scudetto conquistato dalla Cucine Lube Civitanova , eppure è già tempo di pensare alla, con diversi movimenti di mercato. Tra le squadre più attive, indubbiamente la, sicura di tornare a giocarsi anche una competizione europea (la) grazie alpernella finale dei Playoff Challenge. Quasi certa la separazione in panchina da coach, sarà rivoluzione anche per quanto riguarda il roster dei Lupi biancorossi. Gli addii importanti di(centrale USA),(schiacciatore statunitense),(opposto sloveno) saranno però compensati, stando a diversi rumor di mercato e alcune conferme dei diretti interessati, da

Innanzitutto, a Piacenza tornerà Robertlandy Simon, fresco di 3° Scudetto consecutivo conquistato con la Lube (ricordando che nella stagione 2019-20 il titolo non è stato assegnato) ai danni della Sir Safety Conad Perugia, in una finale che è ormai un cult della Superlega contemporanea. Per il centrale cubano sarà la seconda esperienza in Emilia, dopo il biennio 2012-14 che lo consacrò definitivamente come uno dei migliori centrali al mondo. Innegabile il salto di qualità sotto rete, visto che il fresco MVP delle Finali Scudetto garantisce dominio a 360°, tra 1° tempi velocissimi, grandi abilità a muro e turni in battuta devastanti. Simon non sarà però l'unico arrivo da Civitanova, considerando che anche Ricardo Lucarelli ha confermato di voler indossare il biancorosso nella prossima annata sportiva. Lo schiacciatore brasiliano, anch'egli fondamentale nella conquista del Tricolore da parte dei cucinieri, garantirà esperienza, duttilità e punti per affrontare al meglio il doppio impegno Campionato-Challenge Cup.

Ad

Primo tempo di Simon su alzata in bagher di De Cecco: che spettacolo!

Tsvetan Sokolov, fenomenale opposto bulgaro, laureatosi da poco campione di Russia, a sorpresa, con la Dinamo Mosca. Per il trentaduenne sarebbe la quarta esperienza in Italia, campionato che ormai conosce quasi a memoria, dopo quella (duplice) con l'Itas Trentino (2009-12 e 2013-14) e il triennio passato a Civitanova (2016-19). Numeri alla mano, Sokolov è ancora uno degli opposto più dominanti nel panorama continentale, dotato di un braccio al fulmicotone e di tanta potenza da posto 4 ma non solo. 81 punti in 19 set nella fase a gironi della CEV Champions League 2021-22, conclusa anzitempo dal club moscovita per le media punti/set (4.26) da top 5 tra tutti i giocatori impegnati nelle varie Pool (1° Wilfredo Leon con 5.38). Efficienza offensiva del 34%, tra gli opposto ha fatto meglio soltanto Pavel Kruglov del Lokomotiv Novosibirsk, solite bordate sia in diagonale che in parallela e tanta, tantissima leadership. L'innesto di Sokolov garantirebbe a Piacenza un salto di qualità ulteriore, per tentare di rientrare nel giro dei quattro top-team di Superlega sfruttando anche l'alone di incertezza che riguarda la situazione di Modena. Il rumor più recente riguarda però la possibile firma di, fenomenale opposto bulgaro, laureatosi da poco campione di Russia, a sorpresa, con la. Per il trentaduenne sarebbe la, campionato che ormai conosce quasi a memoria, dopo quella (duplice) con l'Itas Trentino (2009-12 e 2013-14) e il triennio passato a Civitanova (2016-19). Numeri alla mano, Sokolov è ancoranel panorama continentale, dotato di un braccio al fulmicotone e di tanta potenza da posto 4 ma non solo.nella fase a gironi della CEV Champions League 2021-22, conclusa anzitempo dal club moscovita per le decisioni prese da FIVB e CEV dopo l'invasione russa dell'Ucraina, per unada top 5 tra tutti i giocatori impegnati nelle varie Pool (1° Wilfredo Leon con 5.38). Efficienza offensiva del 34%, tra gli opposto ha fatto meglio soltantodel Lokomotiv Novosibirsk, solite bordate sia in diagonale che in parallela e tanta, tantissima leadership. L'innesto di Sokolov garantirebbe a Piacenza un salto di qualità ulteriore, per tentare di rientrare neldi Superlega sfruttando anche l'alone di incertezza che riguarda la situazione di Modena.

Lucarelli col muro a uno: che monster-block!

