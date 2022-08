azzardo, in termini di dichiarazioni, è di quelli grandi. Non si può però dare completamente torto a Pietro Maschio, co-presidente della Isabelle Haak ha dimostrato di essere già una certezza nel muro-difesa, mentre Paola Egonu è la più forte attaccante del Mondo, ma deve migliorare nel fattore muro-difesa". L', in termini di dichiarazioni, è di quelli grandi. Non si può però dare completamente torto a, co-presidente della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano quando afferma che "".

Sono queste le dichiarazioni rilasciate a La Tribuna di Treviso dal "numero due" della squadra che ormai, da anni, guida il movimento pallavolistico italiano a livello femminile. "Nella correlazione muro-difesa, Haak ha già dimostrato di essere una grande certezza. La svedese viene all’Imoco per migliorare in attacco e chiaramente perfezionare le sue tecniche difensive. Questa la sintesi del mio ragionamento. Ecco perché si equivalgono, in questo momento storico".

Infine, due opinioni anche sul mercato estivo e sulla prossima CEV Champions League: "Sono davvero molto soddisfatto quest’anno perché abbiamo centrato il 90% degli obiettivi che ci eravamo prefissi. Tra le attaccanti e le centrali credo abbiamo rinnovato in meglio la squadra. Era da qualche anno che conservavamo un determinato assetto; abbiamo deciso di rinnovare. In Champions dobbiamo temere le turche e le italiane. Si parla molto di un ritorno ad alti livelli dell’Eczacibasi, ma ritengo ancora il VakifBank, specie dopo l’arrivo di Egonu, la squadra da battere".

