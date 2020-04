Pallavolo primo sport per pericolosità di contagio? Velasco: "Sono indignato"

Fa molto discutere l'analisi svolta dal Politecnico di Torino, che ha evidenziato come la pallavolo sia al primo posto per pericolosità di contagio tra gli sport.

Tra i fattori che hanno influito maggiormente sul punteggio alto nel volley (4) c’è sicuramente il rapporto giocatori-metri quadri occupati. Ad alzare il rischio anche nel contatto con i tecnici, nella pallavolo è l’alta frequenza con cui l’allenatore riunisce i giocatori rispetto agli altri sport.

Questa la spiegazione inserita nel documento redatto dal Politecnico di Torino e inviato da Malagò al Ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, al fine di determinare i fattori di rischio delle discipline sportive e fornire indicazioni e azioni di mitigazione per una ripresa dell’attività agonistica in sicurezza, considerando la specificità di ciascuna disciplina.

Ebbene, la pallavolo risulta uno sport di intenso contatto, insieme al rugby e alle discipline di combattimento.

Un'analisi che non ha certo fatto piacere a Julio Velasco, che ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Sono veramente stupito di come un'Università seria possa avere concepito un'analisi come questa. Ora, definire la pallavolo come lo sport più pericoloso fra tutti quelli considerati mi lasciato letteralmente stupefatto. Sono indignato di come questo rapporto non abbia suscitato alcuna reazione in ambiente sportivo dopo la sua pubblicazione

La riapertura?

Mi auguro che non venga considerato questo lavoro - con paragoni ridicoli e vergognosi - per prendere decisioni di questo tipo. Tornerò in palestra quando mi diranno che sarà possibile ma non posso accettare certe valutazioni.

