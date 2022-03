Savino Del Bene Scandicci conquista il primo trofeo della sua giovane storia, surclassando il CV Tenerife La Laguna tra le mura amiche del PalaRiadoli (25-12; 25-12; 25-10). La squadra di coach Massimo Barbolini - giunto alla nona affermazione europea per club - domina a muro (14-3) e gioca praticamente sul velluto, sfruttando l'incredibile impatto di Sara Alberti (4 muri nel 1° set) e la tremenda ricezione ospite (27% di eccellenza a fine set). Un'attesa lunga anni ma al contempo oggi dolcissima, visto il dominio nel 3-0 della finale di ritorno. Laconquista ildella sua giovane storia,tra le mura amiche del PalaRiadoli (25-12; 25-12; 25-10). La squadra di coach- giunto alla nona affermazione europea per club - domina a muro () e gioca praticamente sul velluto, sfruttando l'incredibile impatto di(4 muri nel 1° set) e la(27% di eccellenza a fine set). Ekaterina Antropova pensa al resto, firmando il muro che vale il 2-0 provvisorio e significa certezza di aver conquistato il trofeo, dopo il 3-0 della gara d'andata . L'opposto russa si conferma ingiocabile, almeno per questi livelli europei, nonostante la giovanissima età e gli incredibili margini di miglioramento.

Grande finale di ritorno anche per Elena Pietrini (13 punti, col 63% in attacco e l'83% di ricezione positiva) e 3° set da protagonista per la giovane Benedetta Bartolini (centrale classe 1999), capace di firmare 4 punti con 2 muri. Sugli scudi, ma come sempre del resto, Ofelia Malinov e Natalia Pereira, con la brasiliana abilissima in ricezione perfino in una serata in cui non riesce a trovare continuità in attacco.

Diagonale irreale di Ekaterina Antropova contro Tenerife

Il tabellino

Savino Del Bene Scandicci - CV Tenerife La Laguna 3-0 (25-12; 25-12; 25-10)

Scandicci : Angeloni 1, Alberti 8, Silva Correa, Malinov 3, Napodano (L), Pietrini 13, Lubian 5, Natalia 3, Lippmann 3, Bartolini 4, Antropova 11, Camera, Sorokaite 4, Castillo (L). All . Barbolini.

: Angeloni 1, Alberti 8, Silva Correa, Malinov 3, Napodano (L), Pietrini 13, Lubian 5, Natalia 3, Lippmann 3, Bartolini 4, Antropova 11, Camera, Sorokaite 4, Castillo (L). . Barbolini. Tenerife: Prol, Nsungimina 2, Jeanpierre 2, Perez, Martinez Vela, Aranda Munoz, Jordan 8, Delgado Van Dongen, Llabres (L), Maria n.e., Wagner 8, Arredondo 4. All. Garcia Diaz.

Highlights: Scandicci-Tenerife 3-0

