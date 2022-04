A 35 anni e dopo tre mesi dall'addio all'attività agonistica, Serena Ortolani ritorna sul taraflex! Come riportato da diverse fonti specializzate, l'ex opposto dell'Italvolley femminile sarà infatti protagonista nella finale della Coppa Italia di Serie A2 femminile, per cercare di aiutare la Omag - Mt San Giovanni in Marignano ad alzare al cielo il trofeo. Il 16 aprile 2022, dalle ore 18:00 e al Beladelli Forum di Villafranca (Verona) le Zie, come sono soprannominate le giocatrici allenate da coach Enrico Barbolini, sfideranno le Leonesse della Millenium Brescia, peraltro a cento giorni esatti di distanza dal rinvio della manifestazione. La Coppa Italia di A2 era stata infatti rinviata per Covid il 6 gennaio scorso, quando Ortolani era ancora, a tutti gli effetti, una giocatrice di San Giovanni in Marignano.

Dopo il ritiro, dettato dalla motivazione di "ascoltare il mio corpo dopo 35 anni e priorità della vita, che non si possono mettere da parte", una delle migliori giocatrici italiane degli ultimi vent'anni ha deciso di tornare sul taraflex per aiutare la sua squadra, falcidiata dagli infortuni. In questa finale, la Omag - Mt non potrà infatti contare su Claudia Consoli (centrale del 2002) e Salimatou Coulibaly (banda classe 1995), oltre a Romana Kriskova. L'esperta opposto slovacca, arrivata a metà marzo, non sarà della partita perché tesserata dal club dopo la data originaria della finale, al netto dell'equità competitiva.

Per preparare al meglio questa finale, San Giovanni in Marignano ha aggregato le giovani italiane Giorgia Mazzon e Matilde Frigerio - in forza all'Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, club sempre di A2 femminile - per mantenere alto il livello degli allenamenti. La sfida con Brescia giungerà al terzo capitolo stagionale, dopo che la Omag - Mt ha vinto l'andata (3-0) di regular season del Gruppo A di A2, peraltro grazie ai 14 punti di Ortolani, e perso al tie-break (2-3) il ritorno.

