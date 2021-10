Busto Arsizio battere in quattro set Monza. E dire che il primo set l'avevano vinto nettamente le brianzole, che sono state però rimontate dalla Unet e-Work che ha portato a casa i primi tre punti della stagione. Dopo l'avvio della stagione maschile, con il successo della Lube Civitanova sul campo di Padova , prende il via anche il campionato femminile con l'anticipo che ha vistobattere in quattro set. E dire che il primo set l'avevano vinto nettamente le brianzole, che sono state però rimontate dallache ha portato a casa i primi tre punti della stagione.

Dopo una partenza non esaltante, infatti, Busto Arsizio ha cominciato a fare il suo gioco. Ma i primi 25 minuti sono totalmente da dimenticare, tanto è bastato a Monza per chiudere il primo set per 25-15, dopo un break di 12-2. Camilla Mingardi ha chiamato le sue compagne all'ordine e con i suoi 20 punti ha trascinato Busto, che ha chiuso gli altri tre parziali con il risultato di 25-21; 25-21; 25-23. Da segnalare anche la grande prestazione di Alexa Gray con 18 punti. Per Monza si fanno notare Van Hecke (19) e Anna Danesi (10).

SuperLega Gioventù al potere: 7 promesse che faranno bene in Superlega 07/10/2021 A 16:52

Tabellino

Unet e-work Busto Arsizio-Vero Volley Monza 3-1 (15-25, 25-21, 25-21, 25-23)

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 1, Battista, Olivotto 8, Monza ne, Bressan, Gray 18, Colombo ne, Mingardi 20, Zannoni (L), Stevanovic 9, Bosetti 2, Ungureanu 2, Herrera Blanco ne. All. Musso, 2° Gaviraghi. Battute errate: 12, vincenti 5, muri: 5.

Vero Volley Monza: Lazovic 3, Stysiak 6, Boldini ne, Gennari 7, Van Hecke 19, Orro 3, Mihajlovic 9, Parrocchiale (L), Danesi 10, Zakchaiou 4, Davyskiba 3, Candi 2, Moretto ne, Negretti ne. All. Gaspari, 2° Parazzoli. Battute errate: 18, vincenti 3, muri: 8.

Arbitri: Piana, Boris

LA RUSSIA RIMONTA, MA LA FRANCIA NON SI SCOMPONE: ORO STORICO

Pallavolo Discovery+, Rai, Sky e VBTV. Dove vedere la pallavolo nel 2021-22 05/10/2021 A 18:41