Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la prima giornata della Serie A1 2021 di volley femminile, in attesa del posticipo tra Conegliano e Vallefoglia (ore 20.30). Novara mostra subito i muscoli sconfiggendo Firenze per 3-0, lanciata da Ebrar Karakurt (19 punti), Nika Daalderop (13) e Cristina Chirichella (9) contro Sylvia Nwakalor (15) e compagne. Casalmaggiore ha battuto per 3-0 a sorpresa Scandicci, una delle pretendenti alle posizioni nobili: Yana Shcherban (19 punti) ed Elena Braga (17) hanno ruggito contro Natalia Pereira (16) e Louisa Lippmann (13), ha avuto spazio il giovane opposto Ekaterina Antropova (12 punti), non ha giocato Elena Pietrini poiché infortunata. Roma ha espugnato il campo di Cuneo con un deciso 3-0 propiziato da Veronika Trnkova (13) e Hanna Klimets (12), alle piemontesi non è bastata Federica Squarcini (11).

Trento vince a Bergamo con Vittoria Piani (17 punti, 7 aces) e Jessica Rivero (15, 4 aces) in grande spolvero. Chieri vince in casa contro Perugia per 3-1, guidata da Helena Cazaute (24 punti, 4 muri, 3 aces) e Alexandra Frantti (20). Di seguito tutti i risultati dettagliati della prima giornata della Serie A1 2021 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI (1ª giornata)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Acqua & Sapone Roma Volley Club 0-3 (20-25; 21-25; 24-26)

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore vs Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-22; 25-23; 27-25)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-15; 22-25; 25-19; 25-22)

Igor Gorgonzola Novara vs Il Bisonte Firenze 3-0 (25-22; 25-22; 25-19)

Volley Bergamo 1991 vs Delta Despar Trentino 1-3 (25-23; 23-25; 18-25; 18-25)

Imoco Volley Conegliano vs Megabox Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-17; 25-23; 27:25)

