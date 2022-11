VakifBank. Nella rivincita della Supercoppa di Turchia, finita nella bacheca del Fenerbahce Opet, il club allenato da Giovanni Guidetti vince 3-1, pur regalando praticamente un set alla squadra avversaria a causa di 25 errori non forzati (14 battute sbagliate, 11 attacchi out). A trascinare la squadra campionessa d'Europa in carica - nelle ultime Super Finals fu Egonu (33 punti col 54% in attacco), ma c'è anche un ruolo importante svolto da Gabi Guimaraes. Primo grande squillo per Paola Egonu , quale nuova opposto del. Nella rivincita della Supercoppa di Turchia, finita nella bacheca del, il club allenato da Giovanni Guidetti vince, pur regalando praticamente un set alla squadra avversaria a causa di(14 battute sbagliate, 11 attacchi out). A trascinare la squadra campionessa d'Europa in carica - nelle ultime Super Finals fu 3-1 proprio contro le Pantere di Conegliano , in cui allora giocava l'opposto Azzurra - ci pensa ovviamente(33 punti col 54% in attacco), ma c'è anche un ruolo importante svolto da

18 punti e il 57% di positività in ricezione. Grande partita anche per Nika Daalderop: l'ex schiacciatrice di Novara, molto sollecitata in questo inizio di stagione dalle battute avversarie, non salta in ricezione (al netto dei 3 ace incassati c'è anche un 45% di perfetta) e domina in attacco (61% di eccellenza), risultando terzo violino perfetto nel successo che proietta il VakifBank in testa alla classifica a punteggio pieno (4-0 di record), ma in coabitazione col sorprendente Galatasaray e l'Eczacibasi di La schiacciatrice brasiliana, una delle due posto 4 ideali degli ultimi Mondiali insieme a Miriam Sylla nonché capitana del VakifBank, gioca benissimo a 360°, chiudendo cone il. Grande partita anche per: l'ex schiacciatrice di Novara, molto sollecitata in questo inizio di stagione dalle battute avversarie,(al netto dei 3 ace incassati c'è anche un 45% di perfetta) e(61% di eccellenza), risultando terzo violino perfetto nel successo che proietta ilalla classifica a punteggio pieno (4-0 di record), ma in coabitazione col sorprendentee l'di Tijana Boskovic

Ad

Al Fenerbahce di coach Zoran Terzic non sono invece bastati i 28 punti di Arina Fedorovtseva. La nuova stella della Pallavolo russa - che squadra giovanissima e fortissima potrebbe schierare la Russia, se non fosse per le sanzioni imposte dall'invasione bellica dell'Ucraina - è molto efficace in attacco (56%), ma soffre in ricezione e non trova l'aiuto delle compagne. L'unica altra giocatrice ospite in doppia cifra per il Fener è infatti Anna Lazareva (12), ma il suo 39% in attacco, unito alle difficoltà nel gioco veloce al centro della capitana Eda Erdem Dundar, limita molto il ventaglio di soluzioni offensive a disposizione della nuova palleggiatrice, la brasiliana Fernanda Macris.

