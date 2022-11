supera infatti 3-1 l'Igor Gorgonzola Novara nella 27ª edizione della Supercoppa Italiana, mettendo così in bacheca il 5° trofeo di fila e arrivando a sei successi nelle ultime sette edizioni di questa manifestazione. Trascinate da una debordante Isabelle Haak (22 punti col 43% in attacco), dalla solita, sontuosa regia di Asia Wolosz (premiata quale MVP) e dal devastante impatto, specie dai nove metri, di Federica Squarcini (13 punti e 4 ace), le Pantere suggellano un inizio di stagione perfetto - dieci successi su dieci sfide di Serie A1 femminile 2022-23 - conquistando così il 17° trofeo della sua giovanissima storia, visto che questo club è stato fondato soltanto nel 2012. Cambiano le interpreti, passando le stagioni, ma il risultato finale è sempre lo stesso per l'Imoco Conegliano ! La Prosecco Docinfattil'nella 27ª edizione della, mettendo così in bacheca ile arrivando a sei successi nelle ultime sette edizioni di questa manifestazione. Trascinate da una(22 punti col 43% in attacco), dalla solita,(premiata quale MVP) e dal, specie dai nove metri, di(13 punti e 4 ace), lesuggellano un inizio di stagione perfetto - dieci successi su dieci sfide di Serie A1 femminile 2022-23 - conquistando così ildella sua giovanissima storia, visto che questo club è stato fondato soltanto nel 2012.

Nel successo dell'Imoco brilla anche Kathryn Plummer (17 punti, 55% in attacco) e, come di consueto, una Moki De Gennaro capace di cambiare completamente volto a un'intera ricezione (46% di eccellenza per Conegliano, 92% di positiva per la libero più forte al mondo). Per le igorine tre set combattuti, due giocati evidentemente alla pari, ma anche tante cose da sistemare per poter allungare di un altro capitolo quella che è ormai la rivalità sportiva della Pallavolo femminile italiana. A Novara non bastano i 14 punti (32% in attacco) di Ebrar Karakurt, con l'opposto turca molto fallosa nei momenti chiave di quasi tutti i set, e gli 11 di Kenia Carcaces. Menzione d'onore per il pubblico (oltre tremiladuecento presenti) accorso a Palazzo Wanny - struttura veramente stupenda all'interno della città di Firenze - capace di rendere ancora più unica una finale a tratti bellissima e di confermare quanto la Pallavolo sia attraente a 360° anche in termini di spettatori.

La partita

L'Igor Gorgonzola schiera il consueto 6+1 titolare e parte decisamente meglio, lavorando benissimo grazie a una correlazione muro-difesa incredibile, mentre l'Imoco schiera Eleonora Furlan in coppia con Federica Squarcini al centro della rete (problema alla spalla per Marina Lubian) e propone in banda la coppia statunitense formata da Kathryn Plummer e Kelsey Robinson-Cook. Dopo una classica prima fase di studio, perché i club si conoscono ormai a memoria ma nei due roster sono davvero tanti i volti nuovi, Novara sfrutta tutto il talento in seconda linea del duo Bosetti-Fersino per allungare fino al 12-16. Coach Santarelli, comprese le difficoltà delle sue Pantere, cambia al centro inserendo una Robin De Kruijf che appare però non al meglio della condizione fisica e proponendo anche Alessia Gennari tra i martelli. Conegliano realizza così un break di 6-0 in cui Plummer è inarrestabile: la schiacciatrice statunitense varia tantissimo i colpi da posto 4 e non paga mai dazio contro il seppur competente muro delle igorine, permettendo poi alle campionesse d'Italia di allungare definitivamente (23-19). Novara però ha un orgoglio immenso e riesce nell'impresa di riaprire un set già perso, complici anche gli errori non forzati in attacco di Haak, ma il sogno di rimonta si spegne sul più bello perché anche Karakurt incappa in qualche errore di troppo (25-23). Vinto il set iniziale, l'attacco dell'Imoco si blocca però improvvisamente. Haak alterna attacchi con velocità supersonica e altezze siderali a troppi attacchi out, Robinson-Cook e Plummer non passano praticamente mai da posto 4 e si spiega così il 3-9 di inizio 2° set, suggellato dall'ace di Karakurt. Novara lavora meglio in qualsiasi fondamentale, trascinata anche dal grande lavoro a muro di una Cristina Chirichella capace di dominare la frazione, e si permette perfino il lusso di schierare le "seconde linee", stravincendo il parziale (17-25) e riaprendo così completamente questa finale di Supercoppa Italiana.

Dopo le evidenti difficoltà del set precedente, coach Santarelli stravolge nuovamente il 6+1 delle Pantere, puntando su Gennari in banda e su De Kruijf al centro. Le scelte tattiche pagano enormi dividendi, perché l'Imoco lavora decisamente meglio nella correlazione muro-difesa e tiene molto bene anche in ricezione, permettendo ad Asia Wolosz di mostrare tutta la sua classe in palleggio e di liberare al meglio le sue attaccanti con grande variazione tra posto 2 e 4. Haak riprende a martellare (6/7 in attacco e 0 errori non forzati), ma è tutta Conegliano a giocare benissimo sia in side-out che in fase break, lasciando soltanto le briciole a una Igor Gorgonzola in evidente difficoltà a livello offensivo.

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-23; 17-25; 25-17; )

Conegliano : Carraro n.e., Plummer 17, Robinson-Cook 3, Squarcini 13, De Kruijf 4, Gennari 6, Gray, Lubian n.e., De Gennaro (L), Haak 22, Pericati, Furlan 1, Wolosz 1, Fahr n.e., Bardaro (L) n.e. All . Santarelli.

: Carraro n.e., Plummer 17, Robinson-Cook 3, Squarcini 13, De Kruijf 4, Gennari 6, Gray, Lubian n.e., De Gennaro (L), Haak 22, Pericati, Furlan 1, Wolosz 1, Fahr n.e., Bardaro (L) n.e. . Santarelli. Novara: Poulter 2, Adams n.e., Bresciani (L) n.e., Giovannini, Battistoni, Fersino (L), Bosetti 9, Chirichella 6, Danesi 4, Varela Gomez n.e., Bonifacio 3, Carcaces 11, Ituma 3, Karakurt 14. All. Lavarini.

