Del Monte Supercoppa 2021 è, indiscutibilmente, quella dei risultati a sorpresa. Dopo la Itas Trentino batte con un netto 3-0 la Sir Safety Conad Perugia (la squadra allenata da Nikola Grbic era la detentrice del trofeo) e vola in finale con una prova di squadra spaziale. Matey Kazyiski ritorna quello dei tempi migliori - sempre che il fattore anagrafico sia poi un limite per un pallavolista così meraviglioso - e il muro della squadra allenata da Angelo Lorenzetti fa la differenza per tutto il corso del match, con uno Srecko Lisinac autentico mattatore a 360°. Grandissima anche la regia di Riccardo Sbertoli, il quale vince il confronto a distanza con Simone Giannelli - anche perché la ricezione di Perugia soffre decisamente di più di quella trentina - e varia alla perfezione il gioco di Trentino. Per la Sir Safety Conad non mancano le attenuanti (ritardo nella preparazione, Giannelli che deve ancora prendere il timone a dovere), ma anche una partita in cui gli opposti hanno faticato tremendamente - 23% in attacco per Kamil Rychlicki, 40% per Matt Anderson e ben 8 muri subiti in coppia - e il solo Wilfredo Leon è sembrato poter tenere botta. Laè, indiscutibilmente, quella dei risultati a sorpresa. Dopo la vittoria di Monza su Civitanova , nella cornice dell'Eurosole Forum matura un altro risultato a sorpresa, perché l'batte con unla(la squadra allenata da Nikola Grbic era la detentrice del trofeo) e vola in finale con una prova di squadra spaziale.ritorna quello dei tempi migliori - sempre che il fattore anagrafico sia poi un limite per un pallavolista così meraviglioso - e ildella squadra allenata da Angelo Lorenzetti fa la differenza per tutto il corso del match, con unoa 360°. Grandissima anche la regia di, il quale vince il confronto a distanza con Simone Giannelli - anche perché la ricezione di Perugia soffre decisamente di più di quella trentina - e varia alla perfezione il gioco di Trentino. Per la Sir Safety Conad non mancano le attenuanti (ritardo nella preparazione, Giannelli che deve ancora prendere il timone a dovere), ma anche una partita in cuitremendamente - 23% in attacco per Kamil Rychlicki, 40% per Matt Anderson e ben 8 muri subiti in coppia - e il soloè sembrato poter tenere botta.

L’asse Giannelli-Leon è caldissimo fin dalle battute iniziali, con l’alzatore (ex di turno) che lavora molto bene anche nel gioco al centro. I primi tempi sono le scelte predilette anche da Sbertoli, anche perché la coppia di centrali composta da Lisinac e Podrascanin garantisce efficienza assoluta. La sfida tra centrali non s’interrompe minimamente e il match vive sul filo del totale equilibrio, anche perché i due palleggiatori non sbagliano quasi nulla. Il primo break arriva sul 14-11, con Anderson abile nell’eludere il muro di Michieletto; nel fondamentale a rete non fa invece sconti un Kaziyski perfetto nel contenere le schiacciate di Rychlicki stampandogli in faccia due muri-punto. Lisinac torna a fare malissimo col primo tempo, ristabilendo la perfetta parità (17-17) e scatenando la furia di Grbic: l’ex alzatore serbo, durante il timeout, richiama i suoi a maggiore attenzione nelle scelte a muro, ma il problema principale della Sir Safety Conad sta negli opposti, incapaci di fare male. Il break dell’Itas si amplia fino allo 0-5 (17-20) e Lisinac continua a risultare immarcabile, mentre l’attacco di Perugia va un po’ fuorigiri e nel finale di set non riesce a recuperare lo svantaggio. Wilfredo Leon sbaglia dai nove metri – andando peraltro vicinissimo all’ace – e la squadra di coach Lorenzetti può festeggiare il 21-25.

Leon apre il 2° set con attacchi ad altezze siderali, lavorando benissimo sullo scomposto muro trentino per mani-out intelligenti, ma la differenza la fa anche Rychlicki con un devastante turno al servizio che genera il break perugino (8-4) e costringe la panchina dell’Itas al timeout. Il muro dell’Itas torna a fare malissimo ma, nel momento di maggiore difficoltà, Giannelli diversifica il gioco e ri-arma anche i colpi di Anderson, il quale inizialmente non tradisce il suo palleggiatore. Daniele Lavia rispolvera i colpi che tanto ci hanno fatto sognare durante gli Europei di un mese fa e apre un mini-break con cui la squadra di Lorenzetti rimette la testa avanti (13-14). Dai nove metri Alessandro Michieletto trova un turno fondamentale, mentre Grbic getta nella mischia anche Stefano Mengozzi nel momento in cui la sua squadra scivola a -4 (15-19); Giannelli si affida alla pipe di Leon, dal momento che ogni pallone comincia a pesare come un macigno e il naturalizzato polacco ha tutto il talento necessario per fare la differenza. Lisinac è però in serata di grazia e, con un altro ace, firma il 2-0 dell’Itas, che vince il set con parziale identico a quello iniziale.

Perugia trova il secondo muro della sua sfida sul 5-5 del 3° set: un dato che esplicita molto bene le difficoltà affrontate dalla squadra di Grbic nel fondamentale. Il tabellino della lega ne attribuisce “solo” 7 all’Itas, ma guardando la sfida si nota come il solo Lisinac ne ha già messi a terra 5, con Podrascanin subito a ruota. Dragan Travica rileva Giannelli, ma il muro della squadra di Lorenzetti continua a fare la differenza, limitando enormemente l’attacco della Sir Safety Conad. Podrascanin sale in cattedra firmando un break personale per il 13-16 che costringe un infuriato Grbic al timeout. Sbertoli è straordinario nella distribuzione, ma anche molto presente in difesa e ficcante dai nove metri: l’ex-Milano si affida molto a Kaziyski e il totem trentino non tradisce affatto. Nel momento in cui Perugia sembra poter riaprire il set, la diagonale del capitano dell’Itas è sempre devastante e trova un Anderson sempre in estrema difficoltà. Sul 21-22 Leon manda fuori una parallela di capitale importanza, ma è l’errore al servizio di un Anderson decisamente sottotono a chiudere i conti. Trentino festeggia un successo di prestigio, grazie a una prestazione sontuosa da parte di tutti i giocatori.

Il tabellino

Sir Safety Conad Perugia - Itas Trentino 0-3 (21-25; 21-25; 23-25)

Perugia : Anderson 10, Ricci 5, Dardzans n.e., Travica, Ter Horst n.e., Giannelli 2, Rychlicki 5, Leon 16, Piccinelli (L) n.e., Solé 7, Russo n.e., Colaci (L), Plotnytskyi 6, Mengozzi. All. Grbic.

: Anderson 10, Ricci 5, Dardzans n.e., Travica, Ter Horst n.e., Giannelli 2, Rychlicki 5, Leon 16, Piccinelli (L) n.e., Solé 7, Russo n.e., Colaci (L), Plotnytskyi 6, Mengozzi. All. Grbic. Trentino: Kaziyski 15, D'Heer n.e., Michieletto 10, Sbertoli 3, Cavuto, Pinali n.e., Albergati n.e., Lavia 11, Zenger (L), Podrascanin 10, Lisinac 10, Sperotto n.e., De Angelis (L) n.e. All. Lorenzetti.

